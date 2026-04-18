Palermo-Cesena, le formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi e Cole

Sono ufficiali le formazioni di Palermo-Cesena, sfida valida per la 35ª giornata di Serie B in programma al “Renzo Barbera”.

Novità importante in casa rosanero: Claudio Gomes non sarà della partita a causa di un trauma contusivo rimediato nella seduta di rifinitura. Inzaghi conferma gran parte dell’undici previsto, puntando sulla coppia Segre-Ranocchia in mezzo al campo.





Il Palermo si schiera con il 3-4-2-1: davanti a Gomis, linea difensiva composta da Pierozzi, Bani e Ceccaroni. Sulle corsie agiranno Modesto e Augello, mentre sulla trequarti spazio a Le Douaron e Palumbo alle spalle del terminale offensivo Pohjanpalo.

Il Cesena di Ashley Cole risponde con il 4-2-3-1, con Klinsmann tra i pali e un assetto offensivo guidato da Shpendi alle spalle di Cerri.

Palermo (3-4-2-1):

Gomis; Pierozzi, Bani, Ceccaroni; Modesto, Segre, Ranocchia, Augello; Le Douaron, Palumbo; Pohjanpalo.

Allenatore: Inzaghi

Panchina: Joronen, Di Bartolo, Gyasi, Vasic, Giovane, Bereszynski, Blin, Corona, Veroli, Magnani

Cesena (4-2-3-1):

Klinsmann; Piacentini, Zaro, Ciofi, Corazza; Castagnetti, Bisoli; Shpendi, Berti, Ciervo; Cerri.

Allenatore: Cole

Panchina: Siano, Mangraviti, Amoran, Guidi, Magni, Frabotta, Arrigoni, Castrovilli, Papa Wade, Vrioni, Francesconi, Olivieri

Arbitra Collu della sezione di Cagliari, assistito da Luciani e Bitonti. Quarto uomo Iacobellis.

Tutto pronto per il calcio d’inizio, in un Barbera pronto a spingere il Palermo nella corsa alla promozione.