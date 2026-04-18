Barbera da Serie A: Pohjanpalo firma il 2-0 e manda ko il Cesena

Il Palermo conquista una convincente vittoria per 2-0 allo stadio Renzo Barbera contro il Cesena, trascinato da una doppietta di uno straordinario Joel Pohjanpalo. Una prestazione corale di grande livello per i rosanero, sostenuti da un pubblico da Serie A con oltre 31mila spettatori sugli spalti.

La squadra di casa parte subito forte e trova il vantaggio al 9’: Pohjanpalo sfrutta alla perfezione la regola del vantaggio, entra in area e con un destro preciso batte il portiere sul primo palo. Il Cesena prova a reagire e costruisce due buone occasioni, prima con Tommaso Berti e poi con Dimitri Bisoli, ma Alfred Gomis si fa trovare pronto, rispondendo con sicurezza tra i pali.





Nella ripresa il copione non cambia: il Palermo continua a spingere mentre gli ospiti faticano a trovare spazi. Il raddoppio arriva al 71’, ancora con Pohjanpalo, che finalizza al meglio un assist perfetto di Rui Modesto, confermandosi protagonista assoluto della serata.

Nonostante la vittoria, il Palermo resta al quarto posto in classifica, complice il successo di Venezia, Monza e Frosinone. La corsa resta serrata, ma i rosanero dimostrano di essere pienamente in linea con le ambizioni.

SECONDO TEMPO

90′ + 4′ – Triplice fischio, il match termina qui.

90’+3′ – Gioco fermo, il portiere del Cesena resta a terra dopo uno scontro di gioco e viene soccorso dai sanitari.

90′ + 2′ – Corona viene servito in area e di tacco prova a metterla dentro, ma il tocco e debole.

90′ – Assegnati 4′ di recupero.

87′ – Standing Ovation per Pohjanpalo che viene sostituito da Corona.

85′ – Il Cesena prova a reagire e colpisce una traversa con Piacentini.

83′ – Straordinaria azione di Vasic che ruba palla in mezzo al campo e parte in contropiede con Pohjanpalo. Il numero 14 passa al finlandese che calcia ma la palla finisce sull’esterno della rete.

80′ – Altri due cambi per il Palermo: Modesto lascia il campo tra gli applausi, al suo posto Magnani. Vasic rileva Segre.

77′ – Altro cambio per il Cesena: Olivieri lascia spazio a Vrioni.

74′ – Doppio cambio per Inzaghi. Palumbo lascia il posto a Giovane. Le Douaron a Gyasi.

73′ – Palermo ancora pericoloso, Pierozzi crossa e sempre Pohjanpalo tenta di spingerla in porta ma viene deviata in angolo.

72′ – Triplo cambio per il Cesena: Frabotta, Castrovilli e Ciervo rilevano Corazza, Castagnetti e Cerri.

71′ – GOOOOOL PALERMO!! Pohjanpalo raddoppia trasformando un gran bel cross di Modesto.

64′ – Il Cesena batte un calcio di punizione, i rosanero si impongono.

62′ – Le Douaron tenta il colpaccio e direttamente dall’area ci prova con una girata ma Klinsmann la intercetta.

54′ – Gli ospiti partono in contropiede: Olivieri da posizione decentrata calcia ma non centra lo specchio della porta.

50′ – Il Cesena si fa avanti: Castagnetti crossa ma il suo lanci termina fuori.

49′ – Pohjanpalo riceve palla appena fuori dall’area e calcia di prima, ma spara alto.

46′ – Riprende il match.

PRIMO TEMPO

45′ +1′ – Fine primo tempo.

45′ – Assegnato 1′ di recupero.

43′ – Le Douaron sfrutta un errore difensivo degli ospiti e porta palla fino in area quando viene atterrato, ma per Collu tutto regolare.

39′ – Primo ammonito del match Cerri del Cesena.

34′ – Ritmi bassi a questo punto del match.

29′ – Segre con grinta recupera palla sulla fascia, la passa a Palumbo che si trova dalla parte opposta: il numero cinque al volo la spara alta.

27′ – Pohjanpalo vicino al gol: Modesto crossa dalla destra, il numero 20 di testa cerca di centrare la porta ma finisce fuori.

25′ – Il Palermo torna all’attacco: Le Douaron riceve e calcia sul secondo palo, la palla termina fuori.

23′ – Brividi per il Palermo, una mischia in area di rigore rischia di diventare pericolosa, Gomis toglie le castagne dal fuoco.

18′ – Il Cesena prende campo e ci prova con Bisoli da fuori area: porta mancata.

16′ – Il Cesena parte in contropiede, Berti si ritrova da solo davanti a Gomis che la respinge con maestria.

15′ – Calcio d’angolo per i rosanero: Palumbo la passa ad Augello, mette in atto uno schema ma non riesce.

12′ – Il Palermo conquista un calcio di punizione, Ranocchia la mette in mezzo ma la palla viene respinta.

10′ – Rosanero vicini al raddoppio: Palumbo crossa in area, Le Douaron ci arriva e calcia, Klinsmann di piede la respinge.

8′ – GOOOOL PALERMO!!! Pohjanpalo sfrutta il vantaggio e una volta entrato in area calcia: palo-rete e rosanero in vantaggio!

6′ – Il Cesena conquista un calcio d’angolo, sugli sviluppi il Palermo rischia di partire in contropiede ma l’azione viene interrotta.

2′ – I rosanero partono all’attacco: ranocchia raccoglie palla fuori area e calcia ma non centra la porta.

1′ – Pronti, via! Inizia il match.

IL TABELLINO

Palermo (3-4-2-1): Gomis; Pierozzi, Bani, Ceccaroni; Modesto, Segre, Ranocchia, Augello; Le Douaron (Dal 74′ Gyasi), Palumbo (Dal 74′ Giovane); Pohjanpalo. Allenatore: Inzaghi. Panchina: Joronen, Di Bartolo, Gyasi, Vasic, Giovane, Bereszynski, Blin, Corona, Veroli, Magnani

Cesena (4-2-3-1): Klinsmann; Piacentini, Zaro, Ciofi, Corazza (Dal 72′ Corazza); Castagnetti (Dal 72′ Castrovilli), Bisoli; Shpendi, Berti, Ciervo (Dal 72′ Cerri); Cerri. Allenatore: Cole. Panchina: Siano, Mangraviti, Amoran, Guidi, Magni, Frabotta, Arrigoni, Castrovilli, Papa Wade, Vrioni, Francesconi, Olivieri

ARBITRO: Collu della sezione di Cagliari, assistito da Luciani e Bitonti. Quarto uomo Iacobellis.

MARCATORI: Pohjanpalo 9′, 71′

NOTE: ammonito Cerri