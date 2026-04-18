Serie B, 35ª giornata: Venezia scappa, Frosinone tiene il passo. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
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Si chiudono le gare del pomeriggio della 35ª giornata di Serie B e arrivano verdetti pesanti sia in zona promozione che nelle retrovie.

Il Venezia lancia un segnale fortissimo al campionato: netto 0-3 sul campo del Bari, un successo che consente ai lagunari di allungare in vetta a quota 75 punti. Tiene il passo il Frosinone, che espugna Modena per 2-1 grazie alla doppietta di Ghedjemis, portandosi a 72 punti e restando pienamente in corsa per la promozione diretta.


Successo esterno anche per l’Avellino, che batte 2-0 il Mantova e si rilancia nella zona playoff. Spettacolo a La Spezia, dove i liguri travolgono il Südtirol con un clamoroso 6-1.

Risultati che ridisegnano la classifica e mettono pressione al Palermo, impegnato nel tardo pomeriggio contro il Cesena, con l’occasione di accorciare sulle prime posizioni.

Classifica aggiornata:

Venezia 75
Frosinone 72
Monza 72
Palermo 65
Catanzaro 55
Modena 52
Juve Stabia 48
Cesena 44
Avellino 43
Carrarese 42
Südtirol 40
Mantova 40
Sampdoria 40
Padova 37
Empoli 36
Virtus Entella 35
Bari 34
Spezia 33
Reggiana 33
Pescara 32

La corsa alla Serie A entra nel vivo: Venezia prova la fuga, mentre alle sue spalle la lotta resta apertissima.

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