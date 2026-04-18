Frosinone, blitz a Modena: Alvini esulta «Tre punti meritati, siamo secondi»

Il Frosinone risponde sul campo e si prende una vittoria pesante contro il Modena, rilanciando le proprie ambizioni in classifica. Al termine della gara, Massimiliano Alvini ha analizzato la prestazione dei suoi con soddisfazione, senza guardare ai risultati delle rivali.

«Non ho detto niente alla squadra dopo la vittoria del Monza perché noi dobbiamo pensare solo a noi stessi. Determiniamo in Modena-Frosinone, non in Sampdoria-Monza. Dovevamo vincere e lo abbiamo fatto», ha spiegato il tecnico.





Alvini ha poi sottolineato la crescita nella ripresa: «Nel secondo tempo abbiamo concretizzato le occasioni. È una vittoria ampiamente meritata, non c’è stata partita e sono contento per i ragazzi».

Grande preoccupazione per Bracaglia, costretto a uscire: «È in ospedale con il naso rotto, era una maschera di sangue. Mi è dispiaciuto per lui». Nonostante questo, il tecnico ha elogiato la profondità della rosa: «Koné ci ha dato una grande mano, così come Calvani, Zilli e Gelli».

Il successo è stato celebrato anche sotto il settore ospiti: «È un ringraziamento ai tifosi. Vincere qui è tanta roba. Dopo nove mesi, continuare con questo atteggiamento e reagire così è qualcosa di importante».

Alvini ha anche voluto sottolineare la direzione arbitrale: «L’arbitro è stato fantastico, ha gestito bene una partita difficile».

Non mancano però aspetti da migliorare: «Sono arrabbiato per il gol subito. Abbiamo difeso troppo bassi, dobbiamo alzare la pressione e avere più coraggio».

Capitolo infermeria: «Bracaglia, Koutsoupias e Ghedjemis sono da valutare. Corrado difficilmente recupererà, Marchizza vedremo. Ma non sono preoccupato: chi entra dà sempre il massimo».

Infine, una dedica speciale: «Questa vittoria è per Bracaglia e per Gori», ha concluso il tecnico.

Il Frosinone conferma così la propria forza e resta pienamente in corsa per i vertici della classifica.