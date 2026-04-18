Palermo-Cesena, Barbera da Serie A: quasi 32 mila spettatori per i rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
palermo carrarese tifosi

PALERMO – Il “Renzo Barbera” si conferma ancora una volta un fortino e un autentico spettacolo di passione. In occasione della sfida tra Palermo e Cesena, valida per la 35ª giornata di Serie B, sono 31.959 i titoli complessivi emessi, numeri che testimoniano il grande entusiasmo che si respira attorno alla squadra di Filippo Inzaghi.

Nel dettaglio, sono 15.455 i biglietti venduti, ai quali si aggiungono 16.504 abbonamenti, a comporre una cornice di pubblico degna di categorie superiori. Presente anche una rappresentanza ospite, con 461 tifosi del Cesena nel settore dedicato.


Un colpo d’occhio straordinario sugli spalti, con il popolo rosanero pronto a spingere la squadra in una gara cruciale per la corsa alla promozione. Il Barbera si conferma così uno degli stadi più caldi della Serie B, capace di fare la differenza nei momenti decisivi della stagione.

Altre notizie

Palermo Avellino 2-0 (59)

Palermo-Cesena LIVE: cronaca e aggiornamenti minuto per minuto dal Barbera

Katia Virzì Aprile 18, 2026
Palermo Avellino 2-0 (91)

Palermo-Cesena, le formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi e Cole

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
primavera

Palermo Primavera show: 7-1 al Crotone

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
COLE CESENA

Palermo-Cesena: i convocati di Cole

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
Screenshot 2026-04-18 124717

Palermo, Miccoli torna tra i tifosi: «Un punto per ripartire»

Katia Virzì Aprile 18, 2026
palermo femminile

Palermo Women- Colleferro femminile: le convocate rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
del grosso

Primavera: le formazioni ufficiali di Palermo-Crotone

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
luigi-cagni

Inzaghi, il racconto di Cagni: «Negli ultimi sedici metri era un animale»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (72) tifosi

Tuttosport: “In trentamila per il Palermo! Inzaghi carica”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (53) rui modesto

Gazzetta dello Sport: “Palermo-Cesena, le probabili formazioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
Palermo Mantova Inzaghi

Gazzetta dello Sport: “Il Palermo ci crede ancora. Al Barbera saranno 30mila”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
Screenshot 2026-04-18 081140

Il Resto del Carlino: “Cesena, Cole sfida il Palermo: «A Palermo per vincere, non per subire»”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

sottil modena

Modena sconfitto in casa dal Frosinone, Sottil attacca: «Parole di Alvini imbarazzanti»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
palermo carrarese tifosi

Palermo-Cesena, Barbera da Serie A: quasi 32 mila spettatori per i rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
alvini frosinone

Frosinone, blitz a Modena: Alvini esulta «Tre punti meritati, siamo secondi»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
670316469_18322556053281756_3827563430787280471_n

Serie B, 35ª giornata: Venezia scappa, Frosinone tiene il passo. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
Palermo Avellino 2-0 (59)

Palermo-Cesena LIVE: cronaca e aggiornamenti minuto per minuto dal Barbera

Katia Virzì Aprile 18, 2026