Palermo-Cesena, Barbera da Serie A: quasi 32 mila spettatori per i rosanero

PALERMO – Il “Renzo Barbera” si conferma ancora una volta un fortino e un autentico spettacolo di passione. In occasione della sfida tra Palermo e Cesena, valida per la 35ª giornata di Serie B, sono 31.959 i titoli complessivi emessi, numeri che testimoniano il grande entusiasmo che si respira attorno alla squadra di Filippo Inzaghi.

Nel dettaglio, sono 15.455 i biglietti venduti, ai quali si aggiungono 16.504 abbonamenti, a comporre una cornice di pubblico degna di categorie superiori. Presente anche una rappresentanza ospite, con 461 tifosi del Cesena nel settore dedicato.





Un colpo d’occhio straordinario sugli spalti, con il popolo rosanero pronto a spingere la squadra in una gara cruciale per la corsa alla promozione. Il Barbera si conferma così uno degli stadi più caldi della Serie B, capace di fare la differenza nei momenti decisivi della stagione.