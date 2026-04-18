Modena sconfitto in casa dal Frosinone, Sottil attacca: «Parole di Alvini imbarazzanti»

Non solo la sconfitta, ma anche la polemica nel post partita di Modena-Frosinone. Andrea Sottil non nasconde il disappunto per le parole del collega Alvini e alza i toni in conferenza stampa.

Il tecnico gialloblù parte proprio da lì: «Premetto che il Frosinone è una squadra forte e va fatto un applauso al loro campionato. Ma trovo totalmente non professionale dire che hanno ampiamente meritato. Sono dispiaciuto e in imbarazzo per lui».





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Sottil difende con forza la prestazione dei suoi: «Io sono incazzatissimo, ma se avessimo fatto una partita di merda lo avrei detto. Abbiamo fatto una grandissima partita e mi dispiace per i ragazzi. Per me il Modena non meritava di perdere».

Il tecnico ribadisce il concetto: «Se avessimo vinto sarebbe stato giusto. Poi ognuno ha la propria opinione, ma certe dichiarazioni le trovo poco rispettose».

Al di là della polemica, Sottil analizza la gara: «Abbiamo costruito tante palle gol nitide, con Zanimacchia, De Luca e altri. È mancata solo la concretezza, una questione di gesto tecnico».

Il vero problema resta la fase difensiva: «Stiamo prendendo troppi gol e questo non mi piace. Dobbiamo lavorare sull’attenzione e ritrovare concentrazione e ferocia. La fase difensiva è collettiva».

Infine, segnali positivi dai singoli: «Bene Ambrosino, Pyyhtia e Pedro Mendes che sta crescendo. Buono anche l’esordio del giovane Colpo».