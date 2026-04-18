Venezia, colpo a Bari. Stroppa esulta: «Prestazione perfetta, ma non è finita»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (43) stroppa

Il Venezia manda un segnale forte nella corsa ai vertici della Serie B, espugnando il San Nicola con un netto 0-3 contro il Bari. Al termine della gara, Giovanni Stroppa analizza con soddisfazione la prova dei suoi, mantenendo però alta la guardia in vista del finale di stagione.

«È stata una partita gestita in maniera ottima, manca poco al nostro obiettivo. Stiamo facendo un campionato straordinario, ma anche le altre squadre tengono ritmi altissimi. Non possiamo fermarci a questa prestazione», ha spiegato il tecnico.


Stroppa sottolinea soprattutto la solidità della squadra: «Ero preoccupato, perché venire qui non era semplice. Siamo stati attenti ed equilibrati, concedendo davvero poco. Per il resto abbiamo dominato e meritiamo i complimenti».

Il tecnico lagunare ha poi fatto un paragone con una gara precedente: «Ci sono analogie con la partita di Chiavari. Anche lì la prestazione era stata simile, nonostante le difficoltà legate al campo e agli episodi».

Decisiva la gestione del match: «Non era facile affrontare una squadra chiusa, con ritmi bassi. Il doppio vantaggio a fine primo tempo ha reso tutto più semplice nella ripresa».

Altre notizie

sottil modena

Modena sconfitto in casa dal Frosinone, Sottil attacca: «Parole di Alvini imbarazzanti»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
alvini frosinone

Frosinone, blitz a Modena: Alvini esulta «Tre punti meritati, siamo secondi»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
670316469_18322556053281756_3827563430787280471_n

Serie B, 35ª giornata: Venezia scappa, Frosinone tiene il passo. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (89) pallone serie b

Serie B LIVE, risultati all’intervallo: Venezia allunga, Frosinone ko. Classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
breda

Padova, Breda verso la Reggiana: «Partita fondamentale, serviranno più soluzioni»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
COLE CESENA

Palermo-Cesena: i convocati di Cole

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
69a48aca30042.r_d.2266-1164-2514

Pescara, Insigne: «Se ci salviamo rimango qui»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Monza perfetto al Ferraris? Bianco: «Personalità e coraggio. Vittoria fondamentale»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (92) diakitè ceccaroni

Alla Juve Stabia -2 di penalità nel 2026/27

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
Screenshot 2026-04-18 081140

Il Resto del Carlino: “Cesena, Cole sfida il Palermo: «A Palermo per vincere, non per subire»”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
cesena palermo1-0 primo tempo (53)

Corriere di Romagna: “Palermo-Cesena, 30 mila al Barbera: 461 tifosi ospiti nel segno dell’amicizia”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
petagna caso monza

Sampdoria-Monza 0-3, colpaccio brianzolo. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Palermo Cesena primo tempo (7)

Palermo-Cesena 2-0: le pagelle del match

Manfredi Esposito Aprile 18, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (43) stroppa

Venezia, colpo a Bari. Stroppa esulta: «Prestazione perfetta, ma non è finita»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
sottil modena

Modena sconfitto in casa dal Frosinone, Sottil attacca: «Parole di Alvini imbarazzanti»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
palermo carrarese tifosi

Palermo-Cesena, Barbera da Serie A: quasi 32 mila spettatori per i rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
alvini frosinone

Frosinone, blitz a Modena: Alvini esulta «Tre punti meritati, siamo secondi»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026