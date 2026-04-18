Venezia, colpo a Bari. Stroppa esulta: «Prestazione perfetta, ma non è finita»

Il Venezia manda un segnale forte nella corsa ai vertici della Serie B, espugnando il San Nicola con un netto 0-3 contro il Bari. Al termine della gara, Giovanni Stroppa analizza con soddisfazione la prova dei suoi, mantenendo però alta la guardia in vista del finale di stagione.

«È stata una partita gestita in maniera ottima, manca poco al nostro obiettivo. Stiamo facendo un campionato straordinario, ma anche le altre squadre tengono ritmi altissimi. Non possiamo fermarci a questa prestazione», ha spiegato il tecnico.





Stroppa sottolinea soprattutto la solidità della squadra: «Ero preoccupato, perché venire qui non era semplice. Siamo stati attenti ed equilibrati, concedendo davvero poco. Per il resto abbiamo dominato e meritiamo i complimenti».

Il tecnico lagunare ha poi fatto un paragone con una gara precedente: «Ci sono analogie con la partita di Chiavari. Anche lì la prestazione era stata simile, nonostante le difficoltà legate al campo e agli episodi».

Decisiva la gestione del match: «Non era facile affrontare una squadra chiusa, con ritmi bassi. Il doppio vantaggio a fine primo tempo ha reso tutto più semplice nella ripresa».