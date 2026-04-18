Palermo-Cesena 2-0: le pagelle del match

Il Palermo di Inzaghi, dopo il pareggio in casa del Frosinone, torna alla vittoria. Al Renzo Barbera i rosa si impongono 2-0 sul Cesena grazie alla doppietta di Pohjanpalo, bravo a bucare Klinsmann al 9’ e al 71’. Una vittoria che, quando mancano tre giornate al termine del campionato, proietta i rosanero a 68 punti, a meno quattro dal terzo posto occupato dal Monza. Di seguito le pagelle dei rosanero:

GOMIS 6: Ha ancora un po’ di ruggine da togliersi di dosso e si vede. Rischia molto uscendo a vuoto su un calcio d’angolo, anche sul dialogo con i compagni deve cercare l’intesa perfetta. Un buon intervento su un tiro di Berti uscita a vuoto su un calcio d’angolo. Brivido sul finale per una traversa di Piacentini.





PIEROZZI 6,5: Da una sua uscita palla al piede, nello stretto, in mezzo a tanti uomini, parte l’azione del gol. Prova anche a farsi vedere in zona offensiva.

BANI 6,5: Porta a casa l’ennesima gara positiva anche se oggi non fa particolare fatica. Un buon intervento in svicolata su tiro di Shpendi.

CECCARONI 6: Presidia con poca fatica la sua zona di competenza spingendosi, come solito fare, anche in avanti.

RUI MODESTO 7: Dopo il rosso diretto contro il Padova è un calciatore cambiato, se il Palermo a gennaio ha puntato su di lui un motivo c’è. Positivo sulla fascia, spinge, duetta con i compagni e regala l’assist per il gol del 2-0 di Pohjanpalo. Esce tra gli applausi del Barbera.

Dall’80’ MAGNANI SV: Pochi minuti giusto per segnare la presenza.

SEGRE 6,5: Il gps con i dati della corsa oggi avranno difficoltà a segnare il suo numero finale. È praticamente ovunque ed esce stremato.

Dall’80’ VASIC SV: Una ripartenza palla al piede che Pohjanpalo non concretizza.

RANOCCHIA 6,5: Dopo 30 secondi calcia da fuori, la sfera finisce fuori ma fa capire di essere in giornata. Si abbassa speso tra i centrali di difesa per costruire il gioco e tocca una quantità infinita di palloni. Nel finale si scontra con Klinsmann subendo un colpo al ginocchio, ma nulla di preoccupante.

AUGELLO 6,5: È in propensione prettamente offensiva, la spinta è tanta così come i cross anche se alcuni di questi, a volte, sono un po’ fuori misura.

PALUMBO 6,5: È in fiducia, si vede: prova l’eurogol con una sforbiciata al volo. Aiuta anche oggi in fase difensiva risultando prezioso.

Dal 74’ GIOVANE 6: Inzaghi da qualche settimana lo considera come primo cambio, lui ricambia ancora con una prestazione fatta di corsa e sacrificio.

LE DOUARON 6,5: Mette lo zampino, anche se subisce fallo, sul gol del vantaggio e vicino alla gioia personale dopo un bel cross di Palumbo, Klinsmann gli nega la gioia con il piedone. In zona trequarti è sempre pronto ad inventare qualcosa.

Dal 74’ GYASI 6: Si deve limitare a presidiare la fascia per non lasciare spazio al Cesena.

POHJANPALO 8: Sono ventitré gol in stagione: un destro sul palo lontano, sul quale Klinsmann non può arrivare, per sbloccare il match. Con una bella girata di testa sfiora il raddoppio, che poi trova con un tap-in facile facile di testa da pochi passi. Va vicino alla tripletta.

Dall’87’ CORONA SV: Ritrova il campo per qualche minuto.

INZAGHI 7: Quando mancano 3 giornate al termine del campionato sa che non si possono lasciare punti per strada per non avere rimpianti. I suoi partono forte e spingendo, trovando il gol al 9’ e senza rischiare molto in tutta la prima frazione di gara, nella ripresa gli ospiti spingono e trovano spazio grazie a qualche contropiede ma niente di così pericoloso.