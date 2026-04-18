Palermo-Cesena, paura nel finale: Klinsmann esce in barella dopo uno scontro con Ranocchia

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
Screenshot 2026-04-18 192304

PALERMO – Attimi di apprensione nel finale di Palermo-Cesena. Il portiere dei romagnoli, Jonathan Klinsmann, è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco dopo un violento scontro con Ranocchia.

L’episodio si è verificato negli ultimi minuti di gara, quando il numero uno del Cesena ha avuto la peggio riportando un colpo alla testa. Immediato l’intervento dello staff medico, che ha richiesto l’ingresso della barella.


Klinsmann ha lasciato il campo tra la preoccupazione generale, trasportato fuori in barella e successivamente accompagnato in ambulanza, per accertamenti sulle sue condizioni.

Lo stadio “Renzo Barbera” ha seguito in silenzio i momenti successivi all’impatto, con i giocatori di entrambe le squadre visibilmente scossi.

Si attendono aggiornamenti ufficiali sulle condizioni del portiere del Cesena.

Altre notizie

palermo cesena (1)

Serie B, classifica aggiornata: Palermo resta quarto, Venezia in fuga

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
Palermo Cesena primo tempo (7)

Palermo-Cesena 2-0: le pagelle del match

Manfredi Esposito Aprile 18, 2026
palermo carrarese tifosi

Palermo-Cesena, Barbera da Serie A: quasi 32 mila spettatori per i rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
Palermo Cesena primo tempo (4)

Barbera da Serie A: Pohjanpalo firma il 2-0 e manda ko il Cesena

Katia Virzì Aprile 18, 2026
Palermo Avellino 2-0 (91)

Palermo-Cesena, le formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi e Cole

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
primavera

Palermo Primavera show: 7-1 al Crotone

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
COLE CESENA

Palermo-Cesena: i convocati di Cole

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
Screenshot 2026-04-18 124717

Palermo, Miccoli torna tra i tifosi: «Un punto per ripartire»

Katia Virzì Aprile 18, 2026
palermo femminile

Palermo Women- Colleferro femminile: le convocate rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
del grosso

Primavera: le formazioni ufficiali di Palermo-Crotone

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
luigi-cagni

Inzaghi, il racconto di Cagni: «Negli ultimi sedici metri era un animale»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (72) tifosi

Tuttosport: “In trentamila per il Palermo! Inzaghi carica”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo cesena (1)

Serie B, classifica aggiornata: Palermo resta quarto, Venezia in fuga

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
Screenshot 2026-04-18 192304

Palermo-Cesena, paura nel finale: Klinsmann esce in barella dopo uno scontro con Ranocchia

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
Palermo Cesena primo tempo (7)

Palermo-Cesena 2-0: le pagelle del match

Manfredi Esposito Aprile 18, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (43) stroppa

Venezia, colpo a Bari. Stroppa esulta: «Prestazione perfetta, ma non è finita»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
sottil modena

Modena sconfitto in casa dal Frosinone, Sottil attacca: «Parole di Alvini imbarazzanti»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026