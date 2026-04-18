Palermo-Cesena, paura nel finale: Klinsmann esce in barella dopo uno scontro con Ranocchia

PALERMO – Attimi di apprensione nel finale di Palermo-Cesena. Il portiere dei romagnoli, Jonathan Klinsmann, è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco dopo un violento scontro con Ranocchia.

L’episodio si è verificato negli ultimi minuti di gara, quando il numero uno del Cesena ha avuto la peggio riportando un colpo alla testa. Immediato l’intervento dello staff medico, che ha richiesto l’ingresso della barella.





Klinsmann ha lasciato il campo tra la preoccupazione generale, trasportato fuori in barella e successivamente accompagnato in ambulanza, per accertamenti sulle sue condizioni.

Lo stadio “Renzo Barbera” ha seguito in silenzio i momenti successivi all’impatto, con i giocatori di entrambe le squadre visibilmente scossi.

Si attendono aggiornamenti ufficiali sulle condizioni del portiere del Cesena.