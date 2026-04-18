Serie B, classifica aggiornata: Palermo resta quarto, Venezia in fuga
Si aggiorna la classifica di Serie B al termine della 35ª giornata, con il Palermo che conquista tre punti fondamentali battendo il Cesena 2-0 al “Renzo Barbera”, ma resta al quarto posto senza variazioni nelle posizioni di vertice.
Davanti ai rosanero, infatti, non rallentano le prime della classe: il Venezia consolida il primato a quota 75 punti, mentre Frosinone e Monza tengono il passo a 72. Il successo contro i romagnoli permette comunque alla squadra di Inzaghi di salire a 68 punti, accorciando leggermente il distacco e mantenendo viva la pressione sulle posizioni che valgono la promozione diretta.
Alle spalle del Palermo resta distante il Catanzaro, fermo a 55 punti, mentre in zona playoff continua la bagarre con Cesena, Avellino e Carrarese.
Classifica aggiornata:
Venezia 75
Frosinone 72
Monza 72
Palermo 68
Catanzaro 55
Modena 52
Juve Stabia 48
Cesena 44
Avellino 43
Carrarese 42
Südtirol 40
Mantova 40
Sampdoria 40
Padova 37
Empoli 36
Virtus Entella 35
Bari 34
Spezia 33
Reggiana 33
Pescara 32
Il Palermo continua il suo percorso con continuità e guarda con fiducia alle ultime giornate, consapevole che ogni partita può ancora cambiare gli equilibri della corsa alla Serie A.