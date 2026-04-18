Palermo-Cesena 2-0, Augello: «Siamo fiduciosi, dobbiamo pensare solo a noi»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
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PALERMO – Al termine della sfida vinta 2-0 contro il Cesena allo stadio “Renzo Barbera”, è intervenuto in conferenza stampa Tommaso Augello, terzino sinistro del Palermo, per analizzare il momento della squadra e la corsa alla promozione.

«Le altre stanno facendo meglio di noi e nelle ultime venti partite abbiamo fatto tanti punti e siamo comunque dietro. Mancano ancora delle partite nel calcio non si sa mai. Noi dobbiamo fare il nostro e non dobbiamo perdere energie guardando le altre. Non abbiamo affrontato male gli scontri diretti. Ne abbiamo pareggiati tanti. Sicuramente ad inizio campionato abbiamo perso giocando male. A Frosinone abbiamo fatto la nostra migliore partita e questo ci ha dato consapevolezza per affrontare le partite decisive che ci aspettano. Siamo fiduciosi».


Il difensore rosanero si è poi soffermato anche sul suo rendimento personale e su quello dei compagni:

«Sono contento del mio rendimento ho la caratteristica di essere sempre disponibile e dare il mio contributo. Rui Modesto è un giocatore importante serve come tutti un momento di ambientamento. Oggi ha fatto una grande partita come tutti e siamo contenti del suo apporto».

Parole che confermano la fiducia del gruppo rosanero in questo finale di stagione.

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