Palermo-Cesena 2-0, Cole: «Klinsmann sta bene, dispiace per il risultato dopo una buona prestazione»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
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PALERMO – Al termine della sfida tra Palermo e Cesena, conclusa sul 2-0 per i rosanero allo stadio “Renzo Barbera”, è intervenuto in conferenza stampa Ashley Cole, tecnico del Cesena, per commentare la gara e le condizioni del portiere Klinsmann.

«Klinsmann? È stato portato in ospedale per un taglio sulla testa. Dovrà svolgere degli accertamenti. Sta bene. Continueremo a monitorare la situazione. Aspettiamo aggiornamenti».


L’allenatore ha poi analizzato la prestazione della sua squadra:

«È positivo aver fatto questa prestazione in casa del Palermo. Abbiamo avuto chance per segnare ma è chiaro che come è già successo è mancato qualcosa per portare il match dalla nostra parte. Dobbiamo continuare a lavorare e fare sì che le prestazioni positive portino risultati».

Infine, Cole si è soffermato sull’umore dello spogliatoio:

«I giocatori a fine partita erano arrabbiati perché non si spiegano come dopo una prestazione del genere si esce sconfitti senza gol. La squadra ha messo in campo una buona prestazione contro una squadra difficile da affrontare».

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