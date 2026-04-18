Palermo-Cesena 2-0, gli highlights: doppio Pohjanpalo e Barbera in festa

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
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PALERMO – Una vittoria costruita con qualità, intensità e concretezza. Il Palermo supera il Cesena 2-0 al “Renzo Barbera” e lo fa grazie alla firma del suo uomo simbolo: Joel Pohjanpalo, autore di una doppietta decisiva.

Negli highlights della gara rivive subito l’avvio aggressivo dei rosanero, capaci di sbloccare il match già al 9’ con il finlandese, freddo nel battere Klinsmann dopo una giocata in area. Il Palermo continua a spingere e sfiora più volte il raddoppio con Le Douaron e ancora Pohjanpalo, mentre il Cesena prova a rispondere ma trova un attento Gomis.


Nella ripresa i rosanero gestiscono e colpiscono nel momento giusto: al 71’ arriva il definitivo 2-0, ancora con Pohjanpalo, che finalizza un perfetto cross di Modesto e manda in estasi il Barbera.

Nel finale spazio anche a qualche brivido e all’infortunio di Klinsmann, costretto a lasciare il campo in barella, ma il risultato non cambia.

Una gara dominata nei momenti chiave dal Palermo, che con questa vittoria continua a credere nel proprio percorso.

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