Palermo-Cesena 2-0, Inzaghi: «Questa squadra sta facendo qualcosa di speciale»

PALERMO – Al termine della vittoria per 2-0 contro il Cesena allo stadio “Renzo Barbera”, è intervenuto in conferenza stampa Filippo Inzaghi, tecnico del Palermo, per analizzare la prestazione dei suoi e il momento della stagione.

«Sapevamo che in contropiede potevano crearci dei problemi. Mi sono arrabbiato perché sull’1-0 non possiamo prendere contropiede. Quando giochi contro attaccanti forti se non chiudi la partita rimane sempre in equilibrio. Sono molto contento. I risultati delle altre prima della partita erano un macigno sulle spalle. Questa squadra mi sorprende ogni volta. Abbiamo fatto una bella partita dovevamo fare subito il secondo gol. Finché non l’abbiamo fatto l’abbiamo tenuta aperta. La squadra sta facendo qualcosa di speciale. Oggi siamo quarti matematicamente e con questi punti di solito dei in A diretta. Ma davanti abbiamo delle corazzate. Vedremo dopo Venezia dove saremo. Il 17 cleen shit in Europa non l’ha fatto nessuno. Questa squadra ha numeri impressionanti ma anche le altre. Dovremmo salire in 4 per quello che stiamo facendo tutte».





L’allenatore rosanero si è poi soffermato sui singoli:

«Oggi Rui Modesto ha fatto vedere le sue qualità lo conoscevo già a Pisa e sapevo che poteva fare queste cose. Con continuità ha fatto vedere quello che può darci. Sono contento anche di Gyasi e Vasic. Sono diventati delle garanzie. Speravo in loro gol perché lo meritano. Se manca Joronen abbiamo Gomis se manca Johnsen abbiamo giocatori importanti non sentiamo le assenze di nessuno».

Parole che certificano la fiducia e la crescita del Palermo, sempre più protagonista in questo finale di stagione.