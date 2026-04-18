Palermo-Cesena 2-0, Inzaghi: «Questa squadra sta facendo qualcosa di speciale»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
082f5d4a-1023-464b-bca8-6831efa07737

PALERMO – Al termine della vittoria per 2-0 contro il Cesena allo stadio “Renzo Barbera”, è intervenuto in conferenza stampa Filippo Inzaghi, tecnico del Palermo, per analizzare la prestazione dei suoi e il momento della stagione.

«Sapevamo che in contropiede potevano crearci dei problemi. Mi sono arrabbiato perché sull’1-0 non possiamo prendere contropiede. Quando giochi contro attaccanti forti se non chiudi la partita rimane sempre in equilibrio. Sono molto contento. I risultati delle altre prima della partita erano un macigno sulle spalle. Questa squadra mi sorprende ogni volta. Abbiamo fatto una bella partita dovevamo fare subito il secondo gol. Finché non l’abbiamo fatto l’abbiamo tenuta aperta. La squadra sta facendo qualcosa di speciale. Oggi siamo quarti matematicamente e con questi punti di solito dei in A diretta. Ma davanti abbiamo delle corazzate. Vedremo dopo Venezia dove saremo. Il 17 cleen shit in Europa non l’ha fatto nessuno. Questa squadra ha numeri impressionanti ma anche le altre. Dovremmo salire in 4 per quello che stiamo facendo tutte».


L’allenatore rosanero si è poi soffermato sui singoli:

«Oggi Rui Modesto ha fatto vedere le sue qualità lo conoscevo già a Pisa e sapevo che poteva fare queste cose. Con continuità ha fatto vedere quello che può darci. Sono contento anche di Gyasi e Vasic. Sono diventati delle garanzie. Speravo in loro gol perché lo meritano. Se manca Joronen abbiamo Gomis se manca Johnsen abbiamo giocatori importanti non sentiamo le assenze di nessuno».

Parole che certificano la fiducia e la crescita del Palermo, sempre più protagonista in questo finale di stagione.

Altre notizie

e6b3ea3e-1f80-4970-805a-2fe89c48db1d

Palermo-Cesena 2-0, Inzaghi: «Crescita esponenziale, ai playoff sarà difficile affrontarci»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
397ab8e0-35f9-4c05-bfa3-2e93bc87b554

Palermo-Cesena 2-0, gli highlights: doppio Pohjanpalo e Barbera in festa

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
55e372f6-4340-4fda-82c8-4f5ba44341ba

Palermo-Cesena 2-0, Cole: «Klinsmann sta bene, dispiace per il risultato dopo una buona prestazione»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
0c4c6111-bcef-4021-97de-9da65b4c79f8

Palermo-Cesena 2-0, Augello: «Siamo fiduciosi, dobbiamo pensare solo a noi»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
palermo cesena (1)

Serie B, classifica aggiornata: Palermo resta quarto, Venezia in fuga

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
Screenshot 2026-04-18 192304

Palermo-Cesena, paura nel finale: Klinsmann esce in barella dopo uno scontro con Ranocchia

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
Palermo Cesena primo tempo (7)

Palermo-Cesena 2-0: le pagelle del match

Manfredi Esposito Aprile 18, 2026
palermo carrarese tifosi

Palermo-Cesena, Barbera da Serie A: quasi 32 mila spettatori per i rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
Palermo Cesena primo tempo (4)

Barbera da Serie A: Pohjanpalo firma il 2-0 e manda ko il Cesena

Katia Virzì Aprile 18, 2026
Palermo Avellino 2-0 (91)

Palermo-Cesena, le formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi e Cole

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
primavera

Palermo Primavera show: 7-1 al Crotone

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
COLE CESENA

Palermo-Cesena: i convocati di Cole

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

e6b3ea3e-1f80-4970-805a-2fe89c48db1d

Palermo-Cesena 2-0, Inzaghi: «Crescita esponenziale, ai playoff sarà difficile affrontarci»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
082f5d4a-1023-464b-bca8-6831efa07737

Palermo-Cesena 2-0, Inzaghi: «Questa squadra sta facendo qualcosa di speciale»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
397ab8e0-35f9-4c05-bfa3-2e93bc87b554

Palermo-Cesena 2-0, gli highlights: doppio Pohjanpalo e Barbera in festa

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
55e372f6-4340-4fda-82c8-4f5ba44341ba

Palermo-Cesena 2-0, Cole: «Klinsmann sta bene, dispiace per il risultato dopo una buona prestazione»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
0c4c6111-bcef-4021-97de-9da65b4c79f8

Palermo-Cesena 2-0, Augello: «Siamo fiduciosi, dobbiamo pensare solo a noi»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026