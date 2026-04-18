Palermo-Cesena 2-0, Inzaghi: «Crescita esponenziale, ai playoff sarà difficile affrontarci»

PALERMO – Dopo il successo per 2-0 contro il Cesena al “Renzo Barbera”, Filippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la gara e proiettarsi sul finale di stagione.

«Le Douaron è stato molto bravo ma Klinsmann ha fatto un miracolo, l’avremmo chiusa subito. Io penso alla crescita esponenziale di questa squadra tutti sappiamo cosa è successo nelle ultime 23 partite. Arriviamo a Venezia senza rimpianti. Dopo faremo i conti e se non saremo in A penso che ai playoff sarà difficile giocare contro di noi».





Il tecnico rosanero si è soffermato anche sull’episodio che ha coinvolto Ranocchia e Klinsmann:

«Ranocchia? Ci siamo spaventati tutti, facciamo in bocca al lupo a Klinsmann. Per fortuna solo uno spavento per Ranocchia, l’ho visto adesso ed era tranquillo. Ranocchia ci sarà alla prossima».

Infine, lo sguardo alla prossima sfida e agli obiettivi:

«Ci aspettano tante insidie alla prossima trasferta. Guardiamo partita dopo partita. Dobbiamo vincerle tutte e tre non ci sono dubbi. Ci siamo posti questo obiettivo. L’ultimo tabù era vincere contro una squadra delle prime otto. Ora andiamo a Reggio a fare una grande partita, servirà sempre il miglior Palermo».

Parole che confermano ambizione e fiducia in casa rosanero in vista del rush finale.