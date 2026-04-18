Palermo-Cesena 2-0, le immagini del Barbera: la fotogallery di Alessandra Lo Monaco

PALERMO – Una serata da ricordare, dentro e fuori dal campo. Il Palermo supera il Cesena 2-0 al “Renzo Barbera” grazie alla doppietta di Pohjanpalo e regala ai propri tifosi un’altra notte di entusiasmo e passione.

A raccontare le emozioni della gara ci pensa la fotogallery firmata da Alessandra Lo Monaco per Ilovepalermocalcio.com, che cattura i momenti più significativi del match: dall’esultanza del bomber finlandese sotto la curva, alle giocate decisive dei rosanero, fino al colpo d’occhio straordinario sugli spalti, gremiti da oltre 30 mila tifosi.





Scatti che restituiscono tutta l’intensità di una partita vissuta con il cuore, tra cori, bandiere e l’abbraccio costante del pubblico palermitano, vero dodicesimo uomo in campo. Non mancano le immagini dei momenti più delicati, come l’infortunio di Klinsmann, accompagnato dagli applausi di tutto lo stadio.

Una raccolta fotografica che racchiude l’essenza della serata del Barbera: gioco, emozioni e appartenenza.

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