Catania, Pelligra non si nasconde: «Non abbiamo centrato l’obiettivo, ma continueremo a investire»

Il presidente del Catania Ross Pelligra ha affidato a una lunga nota il proprio bilancio della stagione appena conclusa, caratterizzata dalla delusione per il mancato ritorno in Serie B nonostante una squadra costruita per puntare alla promozione.

Nel messaggio rivolto ai tifosi rossazzurri, Pelligra ha innanzitutto ringraziato sostenitori, sponsor e collaboratori del club per il sostegno garantito durante l’intera annata, riconoscendo però senza giri di parole il fallimento dell’obiettivo principale.





«Non abbiamo centrato l’obiettivo e siamo tutti profondamente dispiaciuti, noi per primi», ha sottolineato il numero uno etneo, evidenziando come la società avesse allestito un organico ritenuto all’altezza della promozione e messo a disposizione dello staff tecnico tutte le condizioni necessarie per raggiungere il traguardo della Serie B.

«Bisogna accettare il verdetto del campo»

Pelligra ha invitato l’ambiente rossazzurro a fare tesoro della delusione sportiva, riconoscendo i meriti degli avversari e analizzando con lucidità quanto accaduto.

«Non è andata così e bisogna accettare sportivamente il verdetto del campo, riconoscendo i meriti degli avversari e ragionando lucidamente sul nostro margine di miglioramento», ha spiegato il presidente del Catania.

Pur sottolineando il valore del percorso compiuto, chiuso con il secondo posto in campionato e la semifinale playoff, il patron australiano ha ammesso la necessità di intervenire per colmare il gap che ha impedito alla squadra di conquistare la promozione.

Fiducia totale in Grella

Nel suo intervento, Pelligra ha ribadito la piena fiducia nei confronti del vicepresidente e amministratore delegato Vincenzo Grella, figura centrale del progetto rossazzurro.

«Continuerò a spendermi personalmente con la stessa energia e mi ritengo fortunato, avendo al mio fianco Vincenzo Grella. La mia esperienza nel calcio è iniziata con lui, è incentrata sulle sue idee e proseguirà con lui», ha dichiarato.

Parole che rappresentano una chiara conferma della linea societaria e della volontà di proseguire il percorso intrapreso negli ultimi anni.

Obiettivo riscatto nella stagione 2026/27

Guardando al futuro, il presidente del Catania ha assicurato che la società continuerà a investire per rafforzarsi sotto ogni aspetto.

«Ci sarà da correggere, aggiungere, modificare. Continueremo a investire per crescere ad ogni livello: sportivo, strutturale e manageriale», ha concluso Pelligra, lanciando un messaggio di fiducia ai tifosi in vista della stagione 2026/27.