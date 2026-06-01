Afragolese, il sogno Insigne resta vivo. Ma la priorità è tra Serie A e Serie B

L’ipotesi Lorenzo Insigne all’Afragolese continua ad alimentare curiosità e aspettative nel panorama calcistico italiano. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, i contatti tra le parti proseguono e il dialogo non si è mai interrotto, con il club campano che continua a coltivare la speranza di portare a termine un’operazione destinata a fare rumore.

Come evidenziato da TuttoMercatoWeb.com, l’Afragolese ha confermato il proprio interesse per l’ex capitano del Napoli, mantenendo sul tavolo una proposta concreta e ribadendo la volontà di tentare fino in fondo quello che rappresenterebbe uno dei colpi più clamorosi nella storia recente della Serie D.





La priorità di Insigne resta il calcio professionistico

Dall’entourage del fantasista classe 1991 emerge però una posizione piuttosto chiara. Secondo TuttoMercatoWeb.com, la priorità di Insigne resta quella di proseguire la propria carriera tra Serie A e Serie B, categorie dalle quali continuano ad arrivare manifestazioni d’interesse.

L’attaccante sta infatti valutando tutte le opportunità che potrebbero consentirgli di restare nel calcio professionistico, senza però chiudere definitivamente la porta all’ipotesi Afragolese.

Afragolese pronta a provarci fino in fondo

Nonostante le difficoltà dell’operazione, TuttoMercatoWeb.com sottolinea come il club guidato dal presidente Raffaele Mosca continui a credere nella possibilità di convincere Insigne attraverso un progetto sportivo ambizioso e un forte richiamo alle proprie radici territoriali.

Per il calciatore si tratterebbe di una scelta dal forte valore simbolico, con il ritorno nella sua terra e la possibilità di diventare il volto di una società intenzionata a crescere rapidamente e a puntare verso categorie superiori.

Un’operazione difficile ma non tramontata

Al momento la trattativa resta complessa e il futuro di Insigne appare ancora tutto da scrivere. Tuttavia, come ribadisce TuttoMercatoWeb.com, la suggestione continua a vivere e l’Afragolese non ha alcuna intenzione di arrendersi.