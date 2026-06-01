Tuttosport: “Per Trimboli e Martinelli partono le aste. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 1, 2026
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Il mercato di Serie B entra nel vivo e tra i profili più richiesti delle ultime settimane spicca quello di Simone Trimboli. Come evidenzia Tuttosport, il centrocampista classe 2002 del Mantova è finito nel mirino di diversi club dopo le ottime stagioni disputate in biancorosso.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Mantova vorrebbe trattenere uno dei pilastri della squadra che ha conquistato la promozione e poi ottenuto due salvezze consecutive in cadetteria, ma l’interesse attorno al giocatore continua a crescere. In particolare si profila un duello tra Verona e Avellino, senza escludere un possibile ritorno alla Sampdoria, club nel quale Trimboli è cresciuto calcisticamente.


Avellino, Martinelli nel mirino

L’Avellino si muove anche per la porta. Come riferisce Tuttosport, gli irpini hanno messo nel mirino Tommaso Martinelli, estremo difensore classe 2005 di proprietà della Fiorentina.

Reduce da una positiva esperienza alla Sampdoria nella seconda parte della scorsa stagione, Martinelli è considerato uno dei candidati principali per raccogliere l’eredità di Giovanni Daffara, destinato a rientrare alla Juventus dopo il prestito e reduce dalla convocazione nella Nazionale guidata da Silvio Baldini.

Modena, Bonato prepara la rivoluzione

In casa Modena prosegue il riassetto societario. Tuttosport sottolinea come il club canarino sia vicino a completare il nuovo organigramma con Andrea Catellani promosso direttore generale e Nereo Bonato destinato a ricoprire il ruolo di direttore sportivo.

Sul mercato il Modena segue il terzino francese Elie N’Gatta, classe 2005 del Sochaux, autore di cinque assist nell’ultima stagione, e ha chiesto informazioni al Milan per il promettente centrocampista Cristian Comotto, uno dei talenti più interessanti del calcio italiano.

I canarini lavorano inoltre per rinforzare il reparto offensivo. Tra i nomi monitorati figura David Stuckler, attaccante danese di proprietà della Cremonese reduce da una stagione da protagonista con il Vicenza, oltre al trequartista Giacomo Olzer, in uscita dal Pescara.

Cesena, arriva Natta. Piace Topalovic

Primo innesto per il Cesena, che ha definito l’arrivo del difensore italo-australiano Mark Natta, svincolato dopo l’esperienza con i Newcastle Jets. Il giocatore ha firmato un contratto biennale con opzione di rinnovo.

Sempre secondo Tuttosport, i romagnoli guardano anche al mercato dei giovani e seguono con interesse Luka Topalovic, centrocampista sloveno dell’Inter che potrebbe proseguire il proprio percorso di crescita in Serie B.

Mantova, occhi su Cerbone

Il Mantova continua invece a monitorare il mercato degli under. Nel mirino del club virgiliano c’è Salvatore Cerbone, attaccante classe 2007 cresciuto nell’Ascoli e protagonista dell’ultima stagione con il Casarano.

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