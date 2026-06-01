Giornale di Sicilia: “Palermo, adesso non si può più sbagliare: il City rilancia la sfida alla Serie A”

La delusione per l’eliminazione nei playoff contro il Catanzaro è ancora viva, ma il Palermo è già proiettato verso il futuro. Come scrive Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, il club rosanero deve trasformare le sconfitte e gli errori degli ultimi anni in esperienza utile per compiere finalmente il salto in Serie A.

Secondo l’analisi del Giornale di Sicilia, il Palermo ha chiuso la stagione con la consapevolezza di aver perso una grande occasione. Venezia e Monza si sono dimostrate squadre più complete e profonde, mentre il Frosinone è riuscito a conquistare la promozione pur senza apparire superiore ai rosanero nell’arco del campionato. Decisiva è stata anche la semifinale playoff contro un Catanzaro arrivato all’appuntamento con maggiore brillantezza atletica, mentale e con un’identità tattica più consolidata.





Proprio da queste considerazioni dovrà ripartire il Palermo. Per Luigi Butera e il Giornale di Sicilia, il prossimo campionato rappresenterà una sorta di anno zero. Una stagione nella quale non saranno più ammessi passi falsi e nella quale la promozione dovrà diventare un obiettivo imprescindibile.

La programmazione è già iniziata. In questi giorni tutta la dirigenza rosanero si è trasferita a Manchester per confrontarsi con il City Football Group e definire le strategie future. Sul tavolo ci sono le valutazioni sulla stagione appena conclusa e soprattutto la pianificazione del mercato che dovrà consegnare a Filippo Inzaghi una squadra ancora più competitiva.

Come sottolinea il Giornale di Sicilia, il City Football Group ha confermato la propria volontà di continuare a investire sul Palermo. Il budget destinato al mercato sarà almeno in linea con quello della scorsa estate e potrebbe addirittura essere superiore qualora si rendesse necessario per colmare il gap con le principali concorrenti.

Carlo Osti, ormai destinato alla conferma, lavorerà ancora una volta su profili di esperienza e qualità, con particolare attenzione al mercato di Serie A. L’obiettivo è costruire una squadra più forte, più completa e capace di affrontare un campionato che, per il Palermo, non potrà più concludersi senza il ritorno nella massima serie.

La lezione degli ultimi quattro anni è chiara: per vincere bisogna imparare dagli errori. E a Manchester stanno già lavorando affinché il prossimo sia finalmente l’anno della promozione.