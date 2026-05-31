Giornale di Sicilia: “Le Douaron, ora serve il salto di qualità: la terza stagione è quella della verità”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 31, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (21) le douaron

Per Jérémy Le Douaron il prossimo campionato non sarà uno come gli altri. Come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il francese si appresta a vivere la sua terza stagione in rosanero, quella che dovrà definitivamente consacrarlo come protagonista del progetto tecnico di Filippo Inzaghi.

Arrivato a Palermo con grandi aspettative, l’attaccante ha finora collezionato 76 presenze e 11 reti complessive. Numeri che raccontano solo in parte il suo contributo alla squadra. Sul piano del sacrificio, della disponibilità e del lavoro senza palla, infatti, Le Douaron non ha mai deluso, mettendosi sempre al servizio dei compagni e dell’allenatore.


Secondo Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, però, nella prossima stagione servirà qualcosa in più sotto porta. Il francese dovrà aumentare il proprio bottino realizzativo per conservare un ruolo centrale nelle gerarchie di Inzaghi, soprattutto alla luce del cambio tattico che porterà il Palermo verso il 4-3-3 o il 4-2-3-1.

Il nuovo sistema potrebbe infatti favorire l’inserimento di esterni offensivi più abili nell’uno contro uno, caratteristica che non rappresenta il principale punto di forza dell’ex Brest. Proprio per questo Le Douaron potrebbe essere impiegato anche come alternativa a Pohjanpalo nel ruolo di centravanti, soprattutto se il mercato porterà a Palermo nuovi interpreti per le corsie offensive.

Il Giornale di Sicilia ricorda come il francese non sia mai stato un attaccante particolarmente prolifico. In carriera ha raggiunto la doppia cifra soltanto una volta, nella stagione 2022/23 con il Brest, quando realizzò 10 reti in Ligue 1.

In rosanero ha chiuso la prima stagione con sei gol, trovando continuità soprattutto nella parte centrale del campionato. Nell’annata appena conclusa si è invece fermato a quota cinque reti, un dato che il club si aspetta possa essere migliorato sensibilmente nel prossimo torneo.

La sensazione è che il Palermo continui a credere nelle qualità del numero 21, ma anche che sia arrivato il momento della definitiva maturazione. La stagione 2026/27 potrebbe rappresentare l’ultima occasione per trasformare il potenziale mostrato in questi anni in numeri realmente decisivi per la corsa alla Serie A.

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