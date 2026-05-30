Blin, la dedica della moglie: «Orgogliosa di te e del tuo percorso. Hai messo la squadra prima di te stesso»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026
blin

Parole cariche di affetto e ammirazione quelle che Jessica, moglie di Alexis Blin, ha voluto dedicare al centrocampista del Palermo al termine della stagione appena conclusa.

Attraverso un post pubblicato sui social, la compagna del calciatore francese ha ripercorso l’annata vissuta in rosanero, sottolineando il lavoro e i sacrifici compiuti lontano dai riflettori.


«L’ultimo fischio di questa seconda stagione a Palermo. Una stagione che è finita alle porte della Serie A, ma una stagione che mi rende estremamente orgogliosa di te perché vedo tutto ciò che molti non vedono», ha scritto Jessica.

La moglie di Blin ha poi evidenziato le qualità umane e professionali del centrocampista: «Questa stagione, di nuovo, ti ho visto lavorare instancabilmente, rimanere fedele ai tuoi valori, mettere la squadra prima di te stesso e continuare a muoverti avanti con la stessa dedizione, la stessa determinazione e la stessa professionalità».

Un messaggio che testimonia il forte legame della famiglia Blin con Palermo e che rende omaggio all’impegno profuso dal giocatore nel corso di una stagione chiusa con l’amarezza della mancata promozione, ma anche con la consapevolezza di aver dato tutto per la maglia rosanero.

 

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