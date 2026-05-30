Giornale di Sicilia: “Palermo, estate di rivoluzione controllata: fino a dieci possibili uscite”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026
inzaghi mirri gardini osti (11)

Il Palermo si prepara a una profonda opera di restyling in vista della stagione 2026/27. Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, senza stravolgere l’ossatura della squadra, il club rosanero è pronto a intervenire in maniera significativa sull’organico per consegnare a Filippo Inzaghi una rosa più funzionale e competitiva.

Tra contratti in scadenza, mancati riscatti, prestiti e possibili cessioni, il numero delle partenze potrebbe essere particolarmente elevato. Gomis e Bereszynski sono destinati a lasciare il Palermo, così come Veroli e Giovane che non verranno riscattati. Corona dovrebbe partire in prestito per trovare continuità, mentre restano aperte le valutazioni su Vasic, Magnani, Gyasi, Blin e Gomes.


Secondo quanto riportato da Radicini sul Giornale di Sicilia, il numero complessivo delle uscite potrebbe oscillare tra otto e dieci giocatori nel corso dell’estate. Una cifra importante che conferma la volontà della società di mantenere una base solida ma, allo stesso tempo, correggere alcuni aspetti della rosa che nell’ultima stagione non hanno convinto fino in fondo.

Sarà un lavoro complesso e articolato che coinvolgerà direttamente Carlo Osti, ormai vicino al rinnovo ufficiale del proprio contratto con il club di viale del Fante. Il direttore sportivo sarà chiamato a gestire una fase delicata tra uscite, conferme e nuovi innesti, con l’obiettivo di costruire una squadra all’altezza delle ambizioni del Palermo.

Parallelamente, il club continua a monitorare il mercato in entrata, con l’intenzione di inserire alcuni profili di spessore, molti dei quali provenienti dalla Serie A, per aumentare qualità, esperienza e competitività in vista del prossimo assalto alla promozione.

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