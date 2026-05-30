Corriere dello Sport: “Palermo, quale futuro per Magnani?”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026
palermo empoli 3-2 (93) magnani

Il futuro di Giangiacomo Magnani sarà uno dei temi più delicati dell’estate rosanero. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il possibile passaggio del Palermo alla difesa a quattro rende centrale la valutazione sul centrale difensivo, chiamato a convincere società e staff tecnico in vista della stagione 2026/27.

Secondo quanto evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il punto fermo della retroguardia resterà Mattia Bani, capitano e leader riconosciuto dello spogliatoio. Attorno a lui, però, il Palermo dovrà decidere come completare il reparto e proprio Magnani rappresenta uno dei principali interrogativi.


Il Corriere dello Sport sottolinea come il difensore abbia mostrato il suo valore nella semifinale di ritorno dei playoff contro il Catanzaro, disputando una prestazione di alto livello che ha confermato qualità tecniche ed esperienza. Un Magnani al massimo della condizione potrebbe infatti rappresentare una soluzione ideale accanto a Bani in una linea a quattro.

Tuttavia il Palermo vuole approfondire alcune valutazioni prima di prendere una decisione definitiva. Paolo Vannini spiega sul Corriere dello Sport che il club intende verificare sia la condizione fisica sia le motivazioni del giocatore, reduce da stagioni caratterizzate da diversi problemi che ne hanno limitato la continuità.

Magnani compirà 31 anni il prossimo ottobre ed è legato al Palermo da un contratto importante in scadenza nel 2028. Inoltre il centrale ha sviluppato un forte rapporto con la città e con l’ambiente rosanero. Proprio per questo, come evidenzia il Corriere dello Sport, le parti si sono prese alcuni giorni di riflessione per valutare insieme il percorso migliore da intraprendere.

Situazione già definita invece per Bartosz Bereszynski. Secondo Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il difensore polacco lascerà il Palermo al termine del contratto in scadenza il 30 giugno. L’opzione di rinnovo era infatti legata alla promozione in Serie A e non è scattata dopo l’eliminazione nei playoff.

Per Bereszynski potrebbe ora aprirsi la strada del ritorno in patria, con il Legia Varsavia che viene indicato tra le possibili destinazioni del nazionale polacco.

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