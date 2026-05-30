Catanzaro, Aquilani in lacrime: «Fa male, il sogno Serie A era a un passo. Questa squadra ha creato una magia»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026
WhatsApp Image 2026-05-29 at 22.48.54

Le lacrime al termine della partita raccontano più di qualsiasi parola. Alberto Aquilani lascia il campo con l’amarezza per una promozione sfumata a un passo dal traguardo, ma anche con l’orgoglio per una stagione che resterà nella storia recente del Catanzaro.

Il tecnico giallorosso, intervenuto ai microfoni di Sky dopo la finale playoff contro il Monza, ha confessato tutta la propria delusione per un sogno che sembrava ormai possibile.


«C’è delusione perché il sogno era qualcosa di storico e impensabile all’inizio della stagione, ma era veramente vicino. Penso a ciò che potevamo regalare alla nostra gente e alla città di Catanzaro. Per questo fa male non avercela fatta».

Aquilani ha spiegato di aver creduto fino all’ultimo nella rimonta, forte della fiducia nei suoi giocatori.

«Ci credevo perché sono consapevole di allenare una squadra con qualità tecniche e umane straordinarie. Ma soprattutto con un cuore enorme. Quando queste componenti si uniscono si crea una magia che può rendere possibile qualsiasi cosa. Ero sereno prima della gara perché sapevo che i ragazzi sarebbero venuti qui a fare una grande partita con le loro armi. È un peccato, perché ci abbiamo creduto fino alla fine».

Uno dei principali motivi d’orgoglio per l’ex centrocampista della Roma è l’identità costruita nel corso della stagione.

«Questa squadra si è aggrappata alle proprie idee e su quelle ha costruito un percorso che l’ha portata fino a questa finale. Mi prendo i meriti dell’allenatore che ha saputo dare un’identità al gruppo, ma i complimenti più grandi vanno ai ragazzi, che hanno dimostrato di essere calciatori e uomini di grande valore. Sono felice che tutta l’Italia si sia accorta di una realtà come Catanzaro e delle qualità dei suoi giocatori».

Aquilani ha poi rivolto parole importanti alla società e in particolare al presidente Floriano Noto e al direttore sportivo Ciro Polito.

«Nutro un profondo rispetto per il presidente Noto e per il direttore Polito, al quale rinnovo i miei complimenti. È una figura competente che abbina alle qualità professionali anche una spiccata sensibilità umana. È riuscito a compattare l’ambiente anche nei momenti più difficili. Quest’anno ho conosciuto un grande direttore, ma soprattutto una persona straordinaria».

Infine il capitolo futuro, rimandato fino al termine della doppia sfida con il Monza.

«Non ci ho pensato nemmeno per un secondo. Ho vissuto qualcosa di incredibile che va oltre l’aspetto puramente calcistico. Le emozioni che ho provato sono state fortissime. Ho tenuto il telefono spento, lo riaccendo stasera. Non volevo in alcun modo rovinare questo momento. Da domani penseremo al futuro mio e di tutti quanti».

Poi la chiusura che lascia aperto ogni scenario: «Sono giovane e ambizioso. Ci sarà da confrontarsi e cercheremo di trovare la soluzione migliore per il Catanzaro».

Altre notizie

palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Monza in Serie A, Bianco: «Vincere soffrendo così è ancora più bello»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (105) pallone serie b

Serie B 2026/27, il Palermo ritrova il Catanzaro: resta solo una casella da assegnare

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026
d3bc3de3-baf1-4bb2-b57a-bbcda00c34a0

Finale playoff Serie B, il Monza resiste e vola in A. Al Catanzaro non basta il 2-0

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026
brutti

Mantova, Brutti si presenta: «Qui c’è un progetto serio»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026
leccese

Bari-Ferrero, il sindaco conferma: «Mi ha contattato con insistenza»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026
bedin

Bedin: «Serie B fondamentale per la crescita dei giovani»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026
06268a62-c529-42d0-a1db-30abe02db4eb

Finale Playoff Serie B: Catanzaro avanti 0-1 sul Monza all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026
di_nardo_IPA_pescara_copertina

Padova, caccia al bomber: Di Nardo resta il sogno, piace Moro

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026
palermo cesena 2-0 (84) rui modesto cerri

Cesena, arrivano i bonifici dagli Usa. Saldo stipendi in corso

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026
gilardino-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Pedullà: “Verona, D’Aversa e Gilardino in pole per la panchina. L’Hellas prepara la ripartenza”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026
CASTORI

Sudtirol, Castori a un passo dall’addio

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026
palermo parma serie b 0-0 (87) pecchia

Modena, per la panchina salgono le quotazioni di Pecchia

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026

Ultimissime

WhatsApp Image 2026-05-29 at 22.48.54

Catanzaro, Aquilani in lacrime: «Fa male, il sogno Serie A era a un passo. Questa squadra ha creato una magia»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Monza in Serie A, Bianco: «Vincere soffrendo così è ancora più bello»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (105) pallone serie b

Serie B 2026/27, il Palermo ritrova il Catanzaro: resta solo una casella da assegnare

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026
Immagine

Serie A 2026/27, il Monza torna tra le grandi: ecco le 20 squadre del prossimo campionato

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026
d3bc3de3-baf1-4bb2-b57a-bbcda00c34a0

Finale playoff Serie B, il Monza resiste e vola in A. Al Catanzaro non basta il 2-0

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026