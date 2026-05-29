Bari-Ferrero, il sindaco conferma: «Mi ha contattato con insistenza»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026
leccese

Il futuro societario del Bari continua a far discutere. Nel corso di una trasmissione andata in onda su TeleBari, il sindaco Vito Leccese ha confermato l’interesse mostrato dall’ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero nei confronti del club biancorosso.

«Qualche ora fa ho ricevuto un messaggio da Ferrero, una persona che non conosco e con la quale non ho mai avuto rapporti. So che ha contattato con insistenza anche la mia segreteria, ma non ho risposto alle sue chiamate», ha dichiarato il primo cittadino.


Leccese ha poi spiegato che attorno al Bari si starebbero muovendo diversi gruppi imprenditoriali interessati a capire la situazione del club: «Negli ultimi tempi sono arrivate richieste di informazioni che testimoniano l’attenzione di alcuni investitori nei confronti del Bari. Tuttavia eventuali trattative non riguardano il Comune, ma devono essere portate avanti direttamente con l’attuale proprietà».

Infine, il sindaco ha evidenziato come l’interesse attorno alla società confermi il valore della piazza pugliese: «È evidente che Bari e la sua squadra continuino a rappresentare una realtà molto appetibile per diversi investitori».

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