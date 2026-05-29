Serie A 2026/27, il Monza torna tra le grandi: ecco le 20 squadre del prossimo campionato

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026
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Il Monza conquista la promozione in Serie A e completa il quadro delle venti partecipanti al massimo campionato italiano per la stagione 2026-2027. I brianzoli, dopo appena un anno di permanenza in Serie B, centrano l’obiettivo del ritorno immediato tra le grandi al termine di una stagione vissuta sempre ai vertici della classifica e coronata dal successo nei playoff.

La squadra guidata da Paolo Bianco raggiunge così le altre diciannove formazioni già qualificate, riportando la Lombardia a contare una rappresentante in più nella massima serie. Per il Catanzaro sfuma invece il sogno del ritorno in Serie A dopo oltre quarant’anni.


Il prossimo campionato si annuncia particolarmente equilibrato e competitivo, con diverse piazze storiche pronte a contendersi i principali obiettivi stagionali.

Le 20 squadre della Serie A 2026-2027

Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Frosinone
Genoa
Inter
Juventus
Lazio
Lecce
Milan
Monza
Napoli
Parma
Roma
Sassuolo
Torino
Udinese
Venezia

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