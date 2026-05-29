Serie B 2026/27, il Palermo ritrova il Catanzaro: resta solo una casella da assegnare
Con la promozione del Monza in Serie A prende forma quasi definitivamente la Serie B 2026-2027. Il Palermo conosce ormai quasi tutte le avversarie che incontrerà nella prossima stagione, con una sola casella ancora da assegnare attraverso la finale playoff di Serie C tra Brescia e Ascoli.
Tra le principali candidate alla promozione figurano Cremonese, Verona, Pisa e lo stesso Catanzaro, uscito sconfitto dalla finale playoff. Attenzione anche a piazze ambiziose come Avellino, Sampdoria e Juve Stabia, pronte a recitare un ruolo da protagoniste.
Manca soltanto il verdetto della finale di Serie C per completare definitivamente il quadro della prossima cadetteria.
Le 20 squadre della Serie B 2026-2027
Palermo
Catanzaro
Cremonese
Verona
Pisa
Empoli
Juve Stabia
Avellino
Modena
Mantova
Padova
Cesena
Carrarese
Sampdoria
Entella
Südtirol
Vicenza
Arezzo
Benevento
Brescia o Ascoli