Il Tirreno: “Empoli, Shpendi accende il mercato: sondaggi di Frosinone e Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026
Shpendi-foto-Empoli-fc-e1757868421131

Il futuro di Stiven Shpendi potrebbe essere lontano da Empoli. Dopo una stagione da protagonista con la maglia azzurra, l’attaccante classe 2003 è finito nel mirino di diversi club, con Frosinone e Palermo che avrebbero già mosso i primi passi per raccogliere informazioni sul giocatore.

Secondo quanto riportato da Il Tirreno, sulle tracce del centravanti si registrano «contatti preliminari, richieste di informazioni e poco altro» da parte delle due società, interessate a uno dei profili più brillanti dell’ultima Serie B.


Shpendi ha chiuso il campionato con 15 reti, risultando il terzo miglior marcatore del torneo alle spalle di Pohjanpalo e Adorante. Un bottino di assoluto rilievo, soprattutto considerando il contesto di una squadra che ha dovuto lottare per la salvezza. Le sue marcature sono arrivate quasi esclusivamente in area di rigore, con una sola realizzazione dal dischetto e tre colpi di testa.

L’attaccante albanese ha mostrato una crescita costante nel corso della stagione, confermando qualità tecniche e senso del gol che ne fanno uno dei giovani più interessanti del panorama italiano. Un percorso che sorprende anche alla luce delle sue dichiarazioni di appena due anni fa, quando si descriveva come un trequartista alle spalle delle punte più che come un finalizzatore.

In casa Empoli la volontà sarebbe quella di trattenerlo almeno per un’altra stagione. Il presidente Fabrizio Corsi considera Shpendi un elemento centrale del progetto tecnico, ma davanti a un’offerta importante la situazione potrebbe cambiare. Un’eventuale cessione consentirebbe infatti al club toscano di reinvestire sul mercato e costruire una squadra con ambizioni di promozione.

Per il momento si tratta soltanto di sondaggi, ma l’interesse di Frosinone e Palermo conferma come le prestazioni del giovane attaccante non siano passate inosservate.

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