Corriere dello Sport: “Palermo, caccia agli esterni per il nuovo modulo di Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 31, 2026
palermo bari serie b 2-0 (137) osti

Il mercato del Palermo sarà fortemente influenzato dal cambio tattico annunciato da Filippo Inzaghi. Come evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il passaggio al 4-3-3 o al 4-2-3-1 porterà il club rosanero a cercare profili diversi rispetto alla scorsa estate, con particolare attenzione agli esterni offensivi.

Dopo una stagione costruita attorno al 3-4-2-1, il Palermo è pronto a cambiare pelle. Carlo Osti sta già lavorando a una rosa più adatta alle nuove idee dell’allenatore, che punta a una squadra più verticale, imprevedibile e capace di supportare con maggiore continuità Pohjanpalo.


Secondo Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, una delle priorità del mercato sarà proprio l’acquisto di esterni offensivi capaci di saltare l’uomo e creare superiorità numerica. L’obiettivo è aumentare la pericolosità sugli esterni e garantire più rifornimenti al bomber finlandese.

Tra i giocatori già presenti in organico, uno dei principali osservati sarà Johnsen. Arrivato a febbraio e condizionato da alcuni problemi fisici, il norvegese non è riuscito a esprimere tutto il proprio potenziale. La prossima stagione rappresenterà per lui l’occasione del riscatto dopo l’investimento da circa tre milioni di euro effettuato dal club.

Nel nuovo sistema potrebbe trovare maggiore spazio anche Le Douaron. Il francese viene considerato compatibile con il tridente offensivo e potrebbe essere impiegato sia sulla corsia destra che su quella sinistra, con l’obiettivo di aumentare il proprio contributo realizzativo.

Il Corriere dello Sport sottolinea inoltre come restino da valutare diverse situazioni. Rui Modesto, in caso di permanenza, potrebbe essere utilizzato da ala destra, mentre Vasic rappresenta un jolly offensivo capace di occupare più posizioni. Sul serbo, però, pesano le richieste di mercato e il passaggio dalla lista under a quella over.

Tra le incognite figura anche Gyasi. L’esterno, reduce da una stagione al di sotto delle aspettative, potrebbe beneficiare del ritorno a un ruolo più naturale in un eventuale 4-3-3. Da monitorare inoltre la posizione di Appuah, esterno francese classe 2005 che rientrerà dal prestito al Valenciennes e verrà valutato durante la preparazione estiva.

Intanto, sul fronte delle nazionali, Jesse Joronen e Joel Pohjanpalo sono stati convocati dalla Finlandia per le amichevoli contro Germania e Ungheria.

Altre notizie

perinett

Perinetti sbarca su Instagram: «Cambia il calcio ma non la passione per questo sport»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026
blin

Blin, la dedica della moglie: «Orgogliosa di te e del tuo percorso. Hai messo la squadra prima di te stesso»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026
Shpendi-foto-Empoli-fc-e1757868421131

Il Tirreno: “Empoli, Shpendi accende il mercato: sondaggi di Frosinone e Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (127) inzaghi

Repubblica: “Inzaghi cambia i rosa. Un nuovo modulo per andare in serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026
Palermo Modena 2-0 (39) lund

Giornale di Sicilia: “Lund torna dal Colonia, ma il Palermo pensa già alla cessione”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026
inzaghi mirri gardini osti (11)

Giornale di Sicilia: “Palermo, estate di rivoluzione controllata: fino a dieci possibili uscite”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026
palermo empoli 3-2 (89) gyasi

Giornale di Sicilia: “Magnani e Gyasi sotto osservazione: il Palermo valuta il futuro”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026
Palermo Reggiana 2-1 (180) vasic corona Veroli

Giornale di Sicilia: “Palermo, le ultime sul futuro di Corona e Vasic”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (101) gomes

Giornale di Sicilia: “Palermo, il mercato parte dalle uscite: diversi addii già decisi”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (113) pallone serie b

Serie B, valzer di ds e allenatori: la Samp saluta Mancini, Bonato verso Modena. Avellino scatenato sul mercato

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026
palermo empoli 3-2 (93) magnani

Corriere dello Sport: “Palermo, quale futuro per Magnani?”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (144) LUND

Corriere dello Sport: “Palermo, Lund torna dal Colonia ma il futuro resta da decidere”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026

Ultimissime

palermo bari serie b 2-0 (137) osti

Corriere dello Sport: “Palermo, caccia agli esterni per il nuovo modulo di Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 31, 2026
psg

Champions League, Paris Saint-Germain campione d’Europa: Arsenal battuto ai rigori

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026
mantova

Mantova-Parma: passi avanti per Kouda, piace un giovane talento

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026
psg

Finale Champions League: tra Psg e Arsenal finisce 1-1, si va ai supplementari

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026
donnarumma

Italia, Donnarumma: «Ripartiremo dal dolore, ci farà bene. Olimpiadi? Mi farebbe piacere»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026