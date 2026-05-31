Corriere dello Sport: “Palermo, caccia agli esterni per il nuovo modulo di Inzaghi”

Il mercato del Palermo sarà fortemente influenzato dal cambio tattico annunciato da Filippo Inzaghi. Come evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il passaggio al 4-3-3 o al 4-2-3-1 porterà il club rosanero a cercare profili diversi rispetto alla scorsa estate, con particolare attenzione agli esterni offensivi.

Dopo una stagione costruita attorno al 3-4-2-1, il Palermo è pronto a cambiare pelle. Carlo Osti sta già lavorando a una rosa più adatta alle nuove idee dell’allenatore, che punta a una squadra più verticale, imprevedibile e capace di supportare con maggiore continuità Pohjanpalo.





Secondo Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, una delle priorità del mercato sarà proprio l’acquisto di esterni offensivi capaci di saltare l’uomo e creare superiorità numerica. L’obiettivo è aumentare la pericolosità sugli esterni e garantire più rifornimenti al bomber finlandese.

Tra i giocatori già presenti in organico, uno dei principali osservati sarà Johnsen. Arrivato a febbraio e condizionato da alcuni problemi fisici, il norvegese non è riuscito a esprimere tutto il proprio potenziale. La prossima stagione rappresenterà per lui l’occasione del riscatto dopo l’investimento da circa tre milioni di euro effettuato dal club.

Nel nuovo sistema potrebbe trovare maggiore spazio anche Le Douaron. Il francese viene considerato compatibile con il tridente offensivo e potrebbe essere impiegato sia sulla corsia destra che su quella sinistra, con l’obiettivo di aumentare il proprio contributo realizzativo.

Il Corriere dello Sport sottolinea inoltre come restino da valutare diverse situazioni. Rui Modesto, in caso di permanenza, potrebbe essere utilizzato da ala destra, mentre Vasic rappresenta un jolly offensivo capace di occupare più posizioni. Sul serbo, però, pesano le richieste di mercato e il passaggio dalla lista under a quella over.

Tra le incognite figura anche Gyasi. L’esterno, reduce da una stagione al di sotto delle aspettative, potrebbe beneficiare del ritorno a un ruolo più naturale in un eventuale 4-3-3. Da monitorare inoltre la posizione di Appuah, esterno francese classe 2005 che rientrerà dal prestito al Valenciennes e verrà valutato durante la preparazione estiva.

Intanto, sul fronte delle nazionali, Jesse Joronen e Joel Pohjanpalo sono stati convocati dalla Finlandia per le amichevoli contro Germania e Ungheria.