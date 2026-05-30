Italia, Donnarumma: «Ripartiremo dal dolore, ci farà bene. Olimpiadi? Mi farebbe piacere»

Gianluigi Donnarumma ha parlato dal ritiro di Coverciano in vista delle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, affrontando senza giri di parole il tema della mancata qualificazione al Mondiale e il momento della Nazionale.

Il capitano azzurro ha descritto così l’eliminazione: «La mancata qualificazione al Mondiale è stata una mazzata. Portarci dietro questa ferita in futuro ci farà bene: si deve ripartire dal dolore e lo faremo alla grande».

Il portiere ha poi raccontato anche il momento personale più difficile vissuto dopo l’uscita di scena: «Dopo la mancata qualificazione sono stato due o tre giorni senza allenarmi perché è stata una botta forte. Dopo l’ultimo rigore mi è caduto il mondo addosso, è stata una mazzata incredibile, più delle altre volte. Penso che si fosse creato qualcosa di magico grazie a mister Gattuso, al presidente (Gravina, ndr) e a Gigi (Buffon, ndr). Quello che fa più male è ciò che è accaduto a loro. Dobbiamo ripartire da quello, poche volte ho visto un gruppo così voglioso di riportare l’Italia al Mondiale».





Spazio anche alla sua scelta di rispondere alla convocazione e al senso di responsabilità da capitano: «Da capitano mi sono sentito in dovere di fare una chiamata al mister e di dare la mia disponibilità, poi è stato lui a decidere. Tengo a precisare che tutti i miei compagni sarebbero venuti con grande piacere perché hanno voglia di ripartire e di riportare l’Italia dove merita».

Infine, uno sguardo al futuro e alle Olimpiadi: «Olimpiadi? Mi farebbe piacere».