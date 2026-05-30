Finale Champions League, Arsenal avanti all’intervallo: Havertz firma l’1-0 contro il PSG

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026
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Si chiude con l’Arsenal in vantaggio il primo tempo della finale di Champions League contro il PSG. A decidere finora la sfida è la rete realizzata da Kai Havertz al 6′, bravo a concludere un’azione personale con un preciso tiro sotto la traversa che non ha lasciato scampo a Safonov.

Dopo il gol subito, il PSG ha provato a reagire prendendo il controllo del possesso palla e cercando di costruire occasioni soprattutto sulle corsie esterne con Hakimi, Nuno Mendes e Dembélé. I francesi hanno collezionato diversi calci d’angolo e numerosi cross in area, senza però riuscire a impensierire seriamente David Raya.


L’occasione più significativa per i parigini è arrivata al 13′, quando Fabian Ruiz si è liberato al tiro in area, spedendo però il pallone abbondantemente a lato. Ci hanno provato anche Doué e Dembélé, ma la difesa dell’Arsenal si è sempre fatta trovare pronta.

I Gunners, dopo il vantaggio iniziale, hanno gestito con ordine la gara, concedendo poco agli avversari e sfiorando in alcune circostanze la possibilità di ripartire in contropiede. Da segnalare anche un breve stop per il cooling break e un problema fisico per Safonov, che ha comunque ripreso regolarmente il suo posto tra i pali.

Al termine dei primi 45 minuti, l’Arsenal conduce dunque per 1-0 grazie alla rete di Havertz e vede avvicinarsi il sogno europeo

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