Perinetti sbarca su Instagram: «Cambia il calcio ma non la passione per questo sport»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026
perinett

Giorgio Perinetti apre ufficialmente un nuovo capitolo della sua comunicazione con il mondo del calcio. Il direttore generale dell’Athletic Palermo ha infatti lanciato oggi il suo profilo Instagram (@giorgioperinetti), scegliendo di entrare nel racconto social del calcio contemporaneo.

Nel messaggio di benvenuto ai suoi follower, il dirigente ha sottolineato il senso dell’iniziativa e il legame con la sua lunga carriera: «Il calcio cambia, cambiano le tecnologie, cambiano le generazioni e i modi di raccontarlo. Ma c’è una cosa che non cambia mai: la passione per questo lavoro e il rispetto per chi ama questo sport».

Perinetti ha spiegato anche le motivazioni dietro la scelta di aprire un canale diretto con tifosi e appassionati: «Ho deciso di aprire questo spazio per condividere con voi non solo il mio presente, ma anche i ricordi, gli aneddoti e i retroscena di oltre quarant’anni passati dietro le quinte del grande calcio italiano».


Il dirigente ha poi delineato lo spirito del suo nuovo “diario digitale”: «Un diario di bordo per chi vive di pane e pallone, per accompagnare le aspirazioni dei giovani che sognano questo mestiere e per tutti i tifosi che ho incrociato in questo lungo viaggio».

Infine il saluto ai nuovi follower: «Benvenuti sul mio profilo Instagram ufficiale. Ci vediamo in campo, e da oggi anche qui».

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