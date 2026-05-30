Pisa, Vural uomo mercato: cinque club sul centrocampista turco

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026
vural

Isak Vural torna al centro del mercato estivo. Il giovane centrocampista turco classe 2006, di proprietà del Pisa, è finito nel mirino di diversi club tra Serie A ed estero dopo una stagione che lo ha visto collezionare 15 presenze nella massima serie, prima della retrocessione dei nerazzurri in Serie B.

Secondo quanto riportato dalla giornalista turca Elis Buse Araç, il Frosinone starebbe valutando concretamente un ritorno del giocatore, dopo averlo già avuto in passato. Il club giallazzurro avrebbe già avviato i primi contatti per sondare la fattibilità dell’operazione.

Sul talento turco, però, non ci sarebbe solo interesse italiano. Vural avrebbe infatti ricevuto un’offerta ufficiale dal Trabzonspor, mentre in Serie A sarebbero vigili anche Venezia e Cagliari. In inverno, inoltre, il centrocampista era stato seguito dallo Shakhtar Donetsk, che potrebbe tornare alla carica.


Il Pisa, proprietario del cartellino, sarà decisivo nella trattativa. Il club toscano dovrà infatti valutare le offerte in arrivo per un giocatore su cui ha investito circa 2,375 milioni di euro, come riportato dal bilancio societario.

La sensazione è che il futuro di Vural sia ancora tutto da scrivere, con più scenari aperti tra permanenza, Serie A o un’esperienza all’estero.

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