Italia, i convocati di Baldini per le amichevoli di giugno

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 25, 2026
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La nuova Italia targata Silvio Baldini guarda al futuro. Per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, il commissario tecnico ha convocato 24 giocatori puntando forte sui giovani talenti del panorama italiano ed europeo. Una scelta chiara, che conferma la volontà di costruire una Nazionale ricca di qualità, entusiasmo e prospettiva.

A guidare il gruppo sarà ancora Gianluigi Donnarumma, capitano e uomo di maggiore esperienza con le sue 81 presenze in azzurro. Accanto a lui, tanti profili emergenti già protagonisti nei rispettivi club, come Francesco Pio Esposito, Niccolò Pisilli, Pietro Comuzzo e Marco Palestra. L’età media della squadra è di appena 20 anni e 6 mesi, segnale evidente di un progetto orientato al ricambio generazionale.


Ecco la lista ufficiale:

Portieri: Giovanni Daffara (Avellino), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Lorenzo Palmisani (Frosinone);

Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), *Costantino Favasuli (Catanzaro), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Marco Palestra (Cagliari), Luca Reggiani (Borussia Dortmund);

Centrocampisti: Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma), Lorenzo Venturino (Roma);

Attaccanti: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Francesco Pio Esposito (Inter), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Luca Koleosho (Paris FC).

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