Corriere dello Sport: “Serie B, Di Nardo e Olzer infiammano il mercato. Avellino, Padova e Cesena protagoniste”

Il mercato della Serie B entra nel vivo e diversi club stanno già programmando la prossima stagione tra operazioni in entrata, cambi dirigenziali e valutazioni sulle panchine. Come riportato dal Corriere dello Sport, sono soprattutto i calciatori del Pescara retrocesso in Serie C ad attirare l’attenzione delle società cadette.

Tra i profili più richiesti c’è il centrocampista Giacomo Olzer, autore di sei reti nell’ultima stagione. Sul giocatore si registra l’interesse di Modena, Empoli e Sampdoria, tutte alla ricerca di rinforzi di qualità per il reparto mediano.





Grande attenzione anche per l’attaccante Antonio Di Nardo, tra i pezzi pregiati del mercato estivo. Secondo il Corriere dello Sport, sulle sue tracce si sono mosse Cesena, Vicenza e Avellino, ma al momento il Padova sembra essere la società più avanti nella corsa al centravanti.

Proprio il Padova è impegnato nella scelta del nuovo allenatore. Il presidente Alessandro Banzato dovrebbe sciogliere le riserve entro una decina di giorni. Tra i candidati figurano Antonio Calabro, reduce dall’ottimo lavoro svolto alla Carrarese, Giorgio Gorgone, appena retrocesso con il Pescara, e Michele Mignani, protagonista dell’ultima stagione sulla panchina del Cesena. Il Corriere dello Sport segnala inoltre il nome di Fabrizio Castori, seguito anche dalla Sampdoria.

Sul fronte mercato, il Padova continua a lavorare con l’Inter per due giovani talenti: il centrocampista Luka Topalovic e il terzino sinistro Matteo Cocchi.

Particolarmente attivo anche l’Avellino, che sta costruendo la squadra da affidare ad Alessandro Nesta. Il club irpino continua a puntare sulla linea verde e ha inserito nel proprio radar Ali Dembélé, esterno francese di proprietà del Torino. Restano vivi anche gli interessamenti per Eddy Kouadio della Fiorentina e per il giovane Emanuele Lulli della Roma Primavera.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, proseguono inoltre i contatti tra l’Avellino e la Juventus per Giacomo Faticanti, Alessandro Pietrelli ed Emanuele Pecorino, mentre resta aperta la pista che porta a Natan Girma della Reggiana, profilo particolarmente gradito a Nesta.

Novità anche in casa Reggiana, dove dopo le separazioni con Domenico Fracchiolla e Gennaro Scognamiglio è stato ufficializzato il ritorno di Doriano Tosi come responsabile dell’area tecnica, mentre Ivano Vacondio ricoprirà il ruolo di direttore generale.

Capitolo Cesena. Dopo l’addio alla Sampdoria, Andrea Mancini è pronto a diventare il nuovo direttore sportivo del club romagnolo. Il Corriere dello Sport riferisce che l’accordo verbale è stato raggiunto fino al 2028 e che nelle prossime ore arriveranno gli ultimi passaggi formali.

Resta invece aperta la questione allenatore. La permanenza di Ashley Cole, inizialmente considerata scontata, non appare più così certa. Tornano infatti d’attualità i nomi di Daniele Galloppa, fresco campione d’Italia Primavera con la Fiorentina, e Francesco Tomei, attualmente impegnato nella corsa promozione con l’Ascoli.

Nel frattempo il Cesena ha comunicato di aver provveduto al pagamento degli stipendi del settore giovanile e di essere al lavoro per regolarizzare entro pochi giorni tutte le pendenze relative a dipendenti, staff tecnico e prima squadra.