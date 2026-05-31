Repubblica: “Palermo, chi parte e chi resta”

Il Palermo della prossima stagione inizia a delinearsi tra conferme, partenze e rientri dai prestiti. Come scrive Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il club rosanero è al lavoro per modellare l’organico che Filippo Inzaghi guiderà nell’assalto alla Serie A, con diverse situazioni già indirizzate e altre ancora da definire.

Tra i pali la priorità resta Jesse Joronen. I contatti per il rinnovo sono ben avviati e la volontà comune è quella di proseguire insieme dopo una stagione da protagonista. Destinato invece all’addio Gomis, il cui contratto è in scadenza dopo due anni segnati soprattutto dai problemi fisici.





In difesa il Palermo ripartirà dalle certezze rappresentate da Bani e Ceccaroni, considerati due pilastri del progetto tecnico. Saluteranno invece Bereszynski, in scadenza di contratto, e Veroli, che non verrà riscattato dal Cagliari. Da valutare la posizione di Magnani, mentre Peda resta un profilo sul quale il club continua a puntare.

Sulle corsie esterne non si discutono Augello e Pierozzi, entrambi considerati titolari del nuovo Palermo. La società sta lavorando per trattenere Rui Modesto dall’Udinese, mentre resta in bilico il futuro di Gyasi, riscattato automaticamente ma reduce da una stagione al di sotto delle aspettative. Torna inoltre Lund dal Colonia: il laterale statunitense verrà valutato durante il ritiro prima di qualsiasi decisione definitiva.

A centrocampo il Palermo vuole ripartire da Segre, Ranocchia e Palumbo, ritenuti elementi centrali del progetto. Giovane tornerà all’Atalanta per fine prestito, mentre restano aperte le valutazioni su Blin e Gomes. Il francese, che acquisirà lo status di “bandiera”, potrebbe comunque lasciare il club qualora arrivassero offerte interessanti. Attenzione anche a Vasic, che perderà lo status di under e dovrà essere valutato anche in funzione delle liste.

Davanti non si tocca Pohjanpalo, capocannoniere dell’ultima Serie B e punto di riferimento dell’attacco rosanero. Il Palermo continua a credere anche in Johnsen e Le Douaron, entrambi legati al club da contratti di lunga durata, ma il mercato porterà almeno un altro attaccante di livello per affiancare il finlandese. Corona, invece, è destinato a partire in prestito per giocare con maggiore continuità.

Sul fronte dei rientri, non sembrano destinati a restare Brunori e Nikolaou, entrambi fuori dai programmi tecnici. Torneranno inoltre Appuah, Desplanches, Diakité, Buttaro, Cutrona e Nespola, ma per gran parte di loro si profila una nuova esperienza lontano da Palermo per proseguire il percorso di crescita.

Parallelamente, il club continua a lavorare sul mercato in entrata. L’obiettivo, già emerso nelle ultime settimane, è quello di inserire almeno 3-4 nuovi titolari, possibilmente provenienti dalla Serie A, per alzare ulteriormente il livello tecnico della squadra e aumentare le possibilità di conquistare la promozione diretta.