Repubblica: “Palermo, da Palazzo Ganci alla Gam. La tre giorni blindata per le nozze di Dua Lipa”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 31, 2026
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Palermo si prepara ad accogliere uno degli eventi mondani più attesi dell’anno. Come raccontano Paola Pottino e Irene Carmina su Repubblica Palermo, la popstar internazionale Dua Lipa e l’attore britannico Callum Turner hanno scelto il capoluogo siciliano per celebrare il loro matrimonio, con tre giorni di festeggiamenti che porteranno in città alcune delle più grandi star del panorama mondiale.

Il programma dovrebbe prendere il via venerdì con un ricevimento esclusivo a Palazzo Gangi, lo storico edificio reso celebre dalla scena del valzer ne Il Gattopardo di Luchino Visconti. Successivamente la festa si sposterà nel cortile della Galleria d’Arte Moderna, dove sarebbe prevista anche un’esibizione privata di Elton John riservata agli invitati.


Secondo quanto riportato da Repubblica Palermo, l’intera area tra piazza Sant’Anna e piazza Croce dei Vespri sarà sottoposta a rigorose misure di sicurezza. Accessi limitati, controlli rafforzati e massima riservatezza caratterizzeranno un evento che punta a garantire la totale privacy degli ospiti.

Il giorno successivo i festeggiamenti si trasferiranno a Bagheria, nella splendida Villa Valguarnera. La dimora settecentesca ospiterà il cuore della celebrazione, con una lunga lista di ospiti internazionali che, secondo indiscrezioni riportate da fonti estere e rilanciate da Repubblica Palermo, potrebbe comprendere nomi come Madonna, Adele, Katy Perry, Rosalía, Harry Styles, Kylie Minogue e Pedro Almodóvar.

Tra le presenze considerate certe figurano invece Elton John, Donatella Versace, Olivia Dean, Mark Ronson e Charli XCX. Proprio la stilista italiana avrebbe curato alcuni degli abiti scelti dalla cantante per la tre giorni palermitana.

L’organizzazione dell’evento è stata affidata alla wedding planner Alessandra Grillo, già protagonista di altri celebri matrimoni vip. Gli ospiti soggiorneranno principalmente a Villa Igiea, dove sarebbero stati riservati interi piani della struttura, mentre il programma comprenderà anche escursioni e attività private tra mare e centro storico.

Come ricordano Paola Pottino e Irene Carmina su Repubblica Palermo, il legame tra Dua Lipa e Palermo nasce dalla vacanza trascorsa la scorsa estate insieme a Callum Turner. Un soggiorno che aveva conquistato la cantante, tanto da spingerla a condividere sui social immagini della città accompagnate dalla frase: “Palermo in my heart”.

Adesso quel rapporto speciale potrebbe trasformarsi in qualcosa di ancora più significativo, con la volontà della popstar di lasciare un segno concreto alla città dopo il matrimonio.

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