Corriere dello Sport: “Palermo, Palumbo resta il perno di Inzaghi. Ma si cerca un’alternativa”

Antonio Palumbo sarà ancora uno degli uomini simbolo del Palermo che proverà nuovamente a conquistare la Serie A. Come sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il fantasista campano rappresenta una delle certezze assolute del progetto tecnico di Filippo Inzaghi e sarà chiamato a ricoprire un ruolo centrale nel nuovo assetto tattico rosanero.

Il numero 5, legato al Palermo fino al 2028, sarà uno dei pilastri della squadra che il club intende rafforzare con 3-4 innesti di spessore per alzare ulteriormente il livello qualitativo della rosa. La sua versatilità continua a essere una delle armi più importanti a disposizione di Inzaghi, soprattutto in vista del passaggio alla difesa a quattro.





Come evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, Palumbo potrà infatti essere utilizzato sia da mezzala nel 4-3-3 sia da trequartista centrale nel 4-2-3-1, offrendo al tecnico diverse soluzioni tattiche nel corso della stagione.

L’unica nota negativa riguarda l’inizio del prossimo campionato. A causa dell’espulsione rimediata nel finale della semifinale playoff di ritorno contro il Catanzaro, il fantasista sarà costretto a saltare le prime due giornate della Serie B 2026/27. Un’assenza che il Palermo non intende sottovalutare.

Proprio per questo motivo, secondo il Corriere dello Sport, il club potrebbe intensificare la ricerca di un profilo in grado di alternarsi a Palumbo. Non si tratta di trovare un vero sostituto, impresa complicata viste le caratteristiche del giocatore, ma di individuare un elemento capace di garantire qualità, creatività e imprevedibilità tra centrocampo e trequarti.

Il Palermo punta inoltre a migliorare ulteriormente i numeri del proprio fantasista. Dopo aver chiuso l’ultimo campionato da miglior assist-man della squadra con 10 passaggi vincenti e 3 gol, Palumbo vuole aumentare il proprio peso realizzativo senza perdere la capacità di mettere i compagni nelle condizioni di fare la differenza.

A differenza della scorsa estate, quando arrivò a ritiro già iniziato e dovette svolgere un lavoro specifico per recuperare la migliore condizione, stavolta Palumbo sarà subito a disposizione di Inzaghi. Un vantaggio non da poco per un giocatore destinato a essere ancora una delle chiavi del Palermo che punta alla promozione.