Corriere dello Sport: “Palermo, Palumbo resta il perno di Inzaghi. Ma si cerca un’alternativa”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 1, 2026
PALERMO MANTOVA PALUMBO

Antonio Palumbo sarà ancora uno degli uomini simbolo del Palermo che proverà nuovamente a conquistare la Serie A. Come sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il fantasista campano rappresenta una delle certezze assolute del progetto tecnico di Filippo Inzaghi e sarà chiamato a ricoprire un ruolo centrale nel nuovo assetto tattico rosanero.

Il numero 5, legato al Palermo fino al 2028, sarà uno dei pilastri della squadra che il club intende rafforzare con 3-4 innesti di spessore per alzare ulteriormente il livello qualitativo della rosa. La sua versatilità continua a essere una delle armi più importanti a disposizione di Inzaghi, soprattutto in vista del passaggio alla difesa a quattro.


Come evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, Palumbo potrà infatti essere utilizzato sia da mezzala nel 4-3-3 sia da trequartista centrale nel 4-2-3-1, offrendo al tecnico diverse soluzioni tattiche nel corso della stagione.

L’unica nota negativa riguarda l’inizio del prossimo campionato. A causa dell’espulsione rimediata nel finale della semifinale playoff di ritorno contro il Catanzaro, il fantasista sarà costretto a saltare le prime due giornate della Serie B 2026/27. Un’assenza che il Palermo non intende sottovalutare.

Proprio per questo motivo, secondo il Corriere dello Sport, il club potrebbe intensificare la ricerca di un profilo in grado di alternarsi a Palumbo. Non si tratta di trovare un vero sostituto, impresa complicata viste le caratteristiche del giocatore, ma di individuare un elemento capace di garantire qualità, creatività e imprevedibilità tra centrocampo e trequarti.

Il Palermo punta inoltre a migliorare ulteriormente i numeri del proprio fantasista. Dopo aver chiuso l’ultimo campionato da miglior assist-man della squadra con 10 passaggi vincenti e 3 gol, Palumbo vuole aumentare il proprio peso realizzativo senza perdere la capacità di mettere i compagni nelle condizioni di fare la differenza.

A differenza della scorsa estate, quando arrivò a ritiro già iniziato e dovette svolgere un lavoro specifico per recuperare la migliore condizione, stavolta Palumbo sarà subito a disposizione di Inzaghi. Un vantaggio non da poco per un giocatore destinato a essere ancora una delle chiavi del Palermo che punta alla promozione.

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