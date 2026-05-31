Arezzo, tra i pali interesse per Seghetti dell’Empoli

Dopo la storica promozione in Serie B, l’Arezzo inizia a muoversi sul mercato per costruire una squadra che possa mantenere la categoria nella prossima stagione.

Secondo quanto riportato da “Amarantomagazine.it”, in questo momento il ds Cutolo è alla ricerca di un portiere e guarda con interesse Jacopo Seghetti, di proprietà dell’Empoli ma che ha disputato l’ultimo campionato tra le fila del Livorno. Le trattative con il classe 2005 sono già state avviate, con l’intento dei granata è quello di arrivare in ritiro con la squadra composta per l’80%.



