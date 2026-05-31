Pisa, caccia al nuovo tecnico: Baroni guadagna posizioni, Bianco ancora in lizza

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 31, 2026
Marco Baroni (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Marco Baroni (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Dopo la pessima stagione disputata, terminata con l’ultimo posto nel campionato di Serie A e la conseguente retrocessione in B, il Pisa è già proiettato verso la prossima annata.

I toscani sono in cerca di un nuovo allenatore, per provare a riconquistare subito la massima serie. Secondo quanto riportato da “La Nazione”, il favorito per la panchina nerazzurra al momento è Marco Baroni, ex allenatore di Torino e Lazio che sarebbe a ripartire dalla Serie B.


Mentre, si allontana l’ipotesi Paolo Bianco che, dopo la promozione in Serie A con il Monza, vorrebbe restare nella massima serie. Sullo sfondo anche Ignazio Abate, Alessio Dionisi e Antonio Calabro, soluzioni alternative nel caso in cui le prime scelte non dovessero andare in porto.

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