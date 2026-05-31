Pisa, caccia al nuovo tecnico: Baroni guadagna posizioni, Bianco ancora in lizza

Dopo la pessima stagione disputata, terminata con l’ultimo posto nel campionato di Serie A e la conseguente retrocessione in B, il Pisa è già proiettato verso la prossima annata.

I toscani sono in cerca di un nuovo allenatore, per provare a riconquistare subito la massima serie. Secondo quanto riportato da “La Nazione”, il favorito per la panchina nerazzurra al momento è Marco Baroni, ex allenatore di Torino e Lazio che sarebbe a ripartire dalla Serie B.





Mentre, si allontana l’ipotesi Paolo Bianco che, dopo la promozione in Serie A con il Monza, vorrebbe restare nella massima serie. Sullo sfondo anche Ignazio Abate, Alessio Dionisi e Antonio Calabro, soluzioni alternative nel caso in cui le prime scelte non dovessero andare in porto.