Italia, stop per Venturino: Baldini convoca Berti

In vista dei match contro Lussemburgo e Grecia, il ct della nazionale, Silvio Baldini, dovrà fare a meno di Lorenzo Venturino, attaccante classe 2006 che ha lasciato il ritiro di Coverciano a causa di un problema fisico.

Al suo posto il tecnico ex Palermo ha deciso di aggregare stabilmente al gruppo Tommaso Berti, che sarà dunque arruolabile per le due imminenti amichevoli. Una grande occasione per il centrocampista del Cesena, che avrà l’opportunità di esordire con la nazionale maggiore.



