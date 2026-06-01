Serie B, Daffara verso la Serie A: l’Avellino valuta Martinelli. Movimenti tra Padova, Samp e Cremonese

Il mercato della Serie B entra nel vivo tra giovani talenti, possibili cambi di panchina e numerose operazioni in fase di definizione. Come riporta Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, uno dei nomi più caldi è quello di Giovanni Daffara, protagonista della stagione dell’Avellino.

L’estremo difensore classe 2005, di proprietà della Juventus, si è messo in evidenza nel campionato appena concluso e i bianconeri sono pronti a blindarlo con il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2028. Dopo l’esperienza in Irpinia, secondo il Corriere dello Sport, cresce l’ipotesi di un prestito in Serie A per proseguire il percorso di crescita.





L’Avellino, nel frattempo, si guarda intorno e monitora Tommaso Martinelli, portiere della Fiorentina reduce dall’esperienza alla Sampdoria. Saranno i viola a decidere dopo il ritiro estivo se aggregarlo alla prima squadra o consentirgli una nuova esperienza da titolare.

Sul fronte giovani si muove anche l’Arezzo, con il direttore sportivo Cutolo che segue due prospetti di prospettiva come Riccardo Domeniconi, capitano della Primavera del Cesena, ed Edoardo Sadotti, fresco campione d’Italia Primavera con la Fiorentina.

In casa Verona si prepara invece una piccola rivoluzione. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, sono destinati a lasciare il club il difensore Rafik Belghali e il fantasista slovacco Tomas Suslov, mentre rientreranno ai rispettivi club diversi giocatori arrivati in prestito, tra cui Victor Nelsson, Nicolas Valentini, Sandi Lovric e Moatasem Al-Musrati.

Attenzione anche alla Cremonese, che valuta il ritorno alla base dell’attaccante danese David Stuckler, autore di una stagione positiva al Vicenza con 13 reti in 37 presenze. I biancorossi vorrebbero trattenerlo, ma il club grigiorosso sta riflettendo sul suo futuro. Sempre il Vicenza segue il portiere Federico Agazzi, prodotto del vivaio della Cremonese.

Secondo il Corriere dello Sport, il Mantova è vicino a chiudere con il Torino per l’esterno offensivo brasiliano Jonathan Silva, reduce dall’esperienza al Padova.

Sul fronte allenatori resta da definire il futuro di Antonio Calabro alla Carrarese. Il tecnico pugliese incontrerà la dirigenza per valutare la prosecuzione del rapporto. Nelle ultime ore, però, il Padova sembra orientato verso Giorgio Gorgone per la panchina.

Capitolo Sampdoria: dopo l’uscita di scena di Andrea Mancini, destinato al Cesena, tra i nomi accostati ai blucerchiati emerge quello di Mikel Hemmersam, attualmente dirigente del Vejle.

Infine la Reggiana, appena retrocessa in Serie C, si prepara ad affidare il ruolo di direttore sportivo a Marco Bernardi, pronto a separarsi dal Carpi per iniziare una nuova esperienza in Emilia.