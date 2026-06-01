Giornale di Sicilia: “Palermo, i pericoli arrivano ancora dalla A”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 1, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (94) inzaghi

La Serie B 2026/27 prende forma e il Palermo si prepara ad affrontare quello che si annuncia come uno dei campionati più competitivi degli ultimi anni. Come analizza Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, i rosanero partiranno tra le principali candidate alla promozione, ma dovranno fare i conti con una concorrenza numerosa e ambiziosa.

L’obiettivo del Palermo sarà chiaro fin dall’inizio: conquistare la Serie A possibilmente senza passare dai playoff. Dopo la delusione maturata contro il Catanzaro, la squadra di Filippo Inzaghi ripartirà da una base considerata solida, ma con la consapevolezza che serviranno ulteriori rinforzi per compiere il definitivo salto di qualità.


Tra le principali avversarie ci saranno innanzitutto le retrocesse dalla Serie A. Verona, Pisa e Cremonese rappresentano tre realtà con risorse importanti e ambizioni immediate di risalita. In particolare gli scaligeri potranno contare anche sul paracadute economico da 25 milioni di euro che garantirà una significativa capacità d’investimento sul mercato.

Secondo Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, attenzione anche al Catanzaro, reduce dalla finale playoff persa soltanto per il peggior piazzamento in classifica. I calabresi proveranno a confermarsi ai vertici, mentre l’Empoli cercherà il riscatto dopo una stagione complicata. Tra le deluse figura anche il Modena, che punta a rilanciarsi dopo aver mancato la promozione.

Non va sottovalutata nemmeno la Sampdoria. Il blasone resta importante, ma i blucerchiati dovranno prima risolvere le problematiche societarie e tecniche che ne hanno condizionato gli ultimi campionati.

Sul fronte delle possibili sorprese, il Giornale di Sicilia individua Avellino, Cesena, Benevento e Vicenza come squadre capaci di inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice. Particolarmente interessante il progetto degli irpini, reduci da una stagione positiva e intenzionati a compiere un ulteriore passo avanti.

Nella parte bassa della classifica, invece, si preannuncia una battaglia intensa per la salvezza. Juve Stabia, Mantova, Carrarese, Entella, Südtirol e Arezzo saranno chiamate a confermarsi in una categoria che si conferma sempre più equilibrata e imprevedibile.

Per il Palermo, dunque, la strada verso la Serie A sarà tutt’altro che semplice. Ma rispetto agli anni precedenti la pressione sarà ancora maggiore: il club rosanero, sostenuto dagli investimenti del City Football Group e dal lavoro di Filippo Inzaghi, non può più permettersi di fallire l’appuntamento con la promozione.

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