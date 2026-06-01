Da Lo Faso a D’Angelo, i calciatori palermitani si preparano insieme: nasce il ritiro pre campionato firmato Costantino

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 1, 2026
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Un ritiro pre-campionato dedicato ai calciatori in attività per preparare al meglio la nuova stagione sportiva. È questa l’idea lanciata dall’ex centrocampista del Palermo Rosario Costantino, realizzata in sinergia con ISS Sicilia. L’iniziativa si svolgerà dal 15 giugno al 3 luglio nella suggestiva cornice del Convento dei Padri Riformati di Petralia Sottana e vedrà la partecipazione di numerosi protagonisti del calcio siciliano.

Tra i primi nomi che hanno aderito al progetto figurano Sonny D’Angelo, Simone Lo Faso, Dario La Vardera, Gioacchino Barranco, Rosario Maddaloni e Giuseppe Pipitò, ai quali potrebbero aggiungersi altri calciatori nei prossimi giorni.


A spiegare la nascita dell’iniziativa è lo stesso Costantino, classe 1997 con esperienze, oltre che nel Palermo, anche con Gubbio e Fano. «Quando giocavo a calcio, al termine della stagione, mancava la possibilità di proseguire la preparazione per farsi trovare pronti. Questa iniziativa nasce per dare ai calciatori la possibilità di allenarsi e preparare al meglio il prossimo campionato in un contesto professionale e sulla scia delle metodologie di lavoro dei club professionistici».

Nel progetto sarà coinvolto anche il preparatore atletico Alessandro Cuccia. «ISS si occupa quotidianamente di gestire a 360 gradi le prestazioni degli atleti durante l’anno. L’obiettivo della Pre Season è quello di far arrivare i calciatori nella migliore condizione fisica e mentale al campionato che andranno ad affrontare. Lavoreremo in modo integrato tra campo e palestra, costruendo un percorso individuale per ogni atleta», ha spiegato.

ISS Sicilia rappresenta oggi un centro di formazione specializzato nello sviluppo tecnico e atletico degli sportivi, seguendoli sia sotto l’aspetto della tecnica individuale sia sotto quello della preparazione fisica. La Pre Season sarà soltanto uno dei progetti estivi della struttura palermitana: dal 5 all’11 luglio è infatti in programma anche un camp dedicato ai più giovani, pensato per migliorare le loro prestazioni sportive. Nel corso dell’anno proseguiranno inoltre le attività di palestra, tecnica individuale e preparazione atletica.

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