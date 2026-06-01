Taibi: «Il Palermo ha sbagliato la partita più importante della stagione»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 1, 2026
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Massimo Taibi promuove la scelta di Massimiliano Allegri per il Napoli. Intervistato da TuttoMercatoWeb.com, l’ex portiere e attuale direttore sportivo della Pistoiese ha definito il tecnico livornese “l’usato sicuro” per raccogliere l’eredità di Antonio Conte.

«Allegri è un allenatore concreto, che porta risultati. È quello che più si avvicina a Conte per pragmatismo ed esperienza», ha dichiarato Taibi, sottolineando come le grandi piazze preferiscano affidarsi a profili consolidati piuttosto che a scommesse.

Sul fronte Milan, invece, l’ex dirigente della Reggina vede bene Vincenzo Italiano: «I rossoneri hanno bisogno di un nuovo percorso e potrebbero puntare su un allenatore come lui».


Taibi ha poi commentato la stagione del Palermo, conclusa ancora una volta senza la promozione in Serie A. «La partita contro il Catanzaro ha rovinato i piani. Il Palermo ha sbagliato la gara più importante, ma va dato merito al Catanzaro e al direttore sportivo Ciro Polito, che da anni costruisce squadre competitive con risorse limitate».

 

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