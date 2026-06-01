Palermo, mercoledì l’inaugurazione del primo campo di calcetto del progetto “Palermo in the Community”

Sarà inaugurato mercoledì 3 giugno a Piazza Magione, il primo campo di calcetto realizzato nell’ambito del progetto “Palermo in the Community”, iniziativa promossa dal Palermo FC in collaborazione con il Comune di Palermo.

L’intervento rappresenta un importante tassello del percorso di riqualificazione e valorizzazione degli spazi urbani dedicati allo sport e alla socialità. Il nuovo campo offrirà ai giovani e ai residenti del quartiere un luogo di aggregazione e condivisione, contribuendo a promuovere i valori dell’inclusione, del benessere e della partecipazione.





Con il progetto “Palermo in the Community”, il club rosanero conferma il proprio impegno sociale sul territorio, rafforzando il legame con la città attraverso iniziative rivolte alla comunità e alle nuove generazioni.