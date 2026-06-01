Serie B, Bedin: «Playoff formula vincente, ma valuteremo possibili correttivi»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 1, 2026
bedin

Il sipario sulla Serie B 2025-2026 è calato con la promozione del Monza, ma il dibattito sul format del campionato e dei playoff resta aperto. A fare il punto della situazione è stato il presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin, intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1.

Bedin ha tracciato un bilancio molto positivo della stagione appena conclusa: «È stata una Serie B che ha confermato la sua storia: appassionante, combattuta ed equilibrata fino all’ultimo. Era dal 1976 che non si arrivava alla penultima giornata senza alcuna neopromossa già promossa in Serie A o retrocessa in Serie C».


Il numero uno della Lega B ha poi elogiato il livello dei playoff, culminati con la finale tra Monza e Catanzaro: «Il campionato si è concluso con un’appendice straordinaria. Complimenti al Monza per la promozione e una nota di merito al Catanzaro, che ha tenuto aperta la finale fino all’ultimo minuto grazie a due prestazioni straordinarie».

Playoff, possibile revisione del regolamento

Tra i temi più discussi degli ultimi giorni c’è la formula degli spareggi promozione. Bedin non esclude modifiche future, pur ribadendo la bontà dell’attuale sistema.

«Ci rifletteremo, come facciamo ogni anno. Penso sia corretto riconoscere un vantaggio a chi conclude il campionato con un margine importante, come nel caso del Monza che aveva chiuso con 15 punti in più rispetto al Catanzaro. Potrebbe esserci una riflessione sul divario di punti tra le squadre che partecipano ai playoff, ma lo faremo con serenità».

Il presidente della Lega ha comunque difeso l’attuale format: «È una formula vincente, capace di mantenere vivo l’interesse fino all’ultima giornata e di regalarci settimane finali di grande spettacolo».

Elezioni FIGC e futuro del calcio italiano

Bedin è intervenuto anche sulle imminenti elezioni federali del 22 giugno, sottolineando l’importanza di affrontare le principali criticità del sistema calcio indipendentemente da chi sarà eletto presidente della FIGC.

«Ci sono candidati di grande esperienza e credibilità. Al di là del risultato delle elezioni, dal giorno successivo sarà fondamentale lavorare insieme per trovare soluzioni concrete ai problemi del calcio italiano».

Tra le priorità indicate dal presidente della Lega Serie B figurano:

una maggiore valorizzazione dei giovani italiani;
la sostenibilità economica e finanziaria dei club;
una riflessione complessiva sui format e sull’organizzazione del calcio professionistico.

«Solo società economicamente solide possono investire sui settori giovanili, sulle infrastrutture e sulla qualità dei dirigenti. Inoltre serve maggiore stabilità per tutto il sistema», ha concluso Bedin.

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