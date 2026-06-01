Lega B, i numeri dei playoff: 116 mila spettatori negli stadi

Attraverso una nota sul proprio sito ufficiale la Lega B ha riportato analisi e statistiche sui Playoff appena conclusi che hanno visto il Palermo impegnato nella doppia semifinale e il Monza andare in A.

Per raccontare i Playoff Serie BKT 2025/26, per una volta, è giusto lasciare che siano i numeri a parlare prima delle parole. Numeri che raccontano emozioni, partecipazione, identità e appartenenza. Numeri che certificano la crescita di un evento capace di coinvolgere milioni di persone tra stadi, televisioni, piattaforme digitali e social network, confermando la Serie BKT come uno dei prodotti sportivi più coinvolgenti, sorprendenti e seguiti del panorama calcistico italiano. La post-season della Serie BKT si conferma ancora una volta un concentrato unico di passione, talento e imprevedibilità. Un racconto che parte dal campo, attraversa gli spalti, conquista gli schermi e vive ogni giorno nelle conversazioni digitali di milioni di tifosi.

La casa dei talenti del calcio italiano





Sul campo sono arrivate 20 reti complessive, con una media di 2,5 gol a partita, che porta il totale dei gol di questa stagione alla quota record di 993. Tuttavia, il dato che racconta meglio l’identità della Serie BKT, riguarda i protagonisti di queste Finals: 16 delle 20 reti segnate portano la firma di calciatori italiani. Un risultato, che conferma il ruolo strategico della Serie BKT come principale piattaforma di crescita per il talento nazionale. Tra i simboli di questa nuova generazione c’è Mattia Liberali, nominato “Talento dell’Anno Serie BKT 25/26”, autore di una rete nella semifinale d’andata contro il Palermo a soli 19 anni e 41 giorni, seconda marcatura più giovane nella storia dei playoff. Lo stesso Liberali è stato anche il giocatore con il maggior numero di dribbling riusciti, ben 12. Una stagione, per lui, cesellata dalla freschissima convocazione nella Nazionale maggiore. Tra i protagonisti anche Fellipe Jack, titolare nell’Under 20 di Nunziata, entrato nella storia come terzo calciatore più giovane a segnare in una finale playoff di Serie BKT. Complessivamente, sono state cinque le reti realizzate da Under 23, ulteriore conferma della capacità del campionato di valorizzare i giovani.

La Serie BKT parla sempre più italiano

L’italianità continua a rappresentare uno degli elementi distintivi del campionato. Dei 108 giocatori impiegati almeno una volta nei playoff, 75 sono italiani, pari al 69% del totale, solo 4 punti sotto la media dell’intero campionato. Una percentuale che cresce ulteriormente guardando ai più giovani:

· Il 73,14% degli Under 21 impiegati è italiano

· L’ 81,15% degli Under 23 impiegati è italiano

Numeri, che raccontano una realtà sempre più centrale nello sviluppo tecnico del calcio italiano. Sul piano individuale, Pietro Iemmello è stato il miglior marcatore della post-season con tre reti, seguito da Patrick Cutrone con due. Simone Pontisso si è invece distinto come miglior creatore di occasioni da gol, con dieci chance prodotte. Tra i club, il Catanzaro è stato quello che ha schierato il maggior numero di calciatori italiani differenti (17), seguito dalla Juve Stabia (15).

Stadi pieni, territori protagonisti

I Playoff Serie BKT 2025/26 hanno trasformato gli stadi in una grande festa popolare. Sono stati 116.547 gli spettatori complessivi che hanno assistito dal vivo alle gare della post-season. Il record sulla singola partita appartiene a Palermo-Catanzaro, con oltre 33 mila spettatori presenti allo stadio Barbera. Il Ceravolo di Catanzaro, grazie alle tre gare disputate in casa, ha invece fatto registrare il dato complessivo più alto, sfiorando quota 36 mila spettatori. Numeri, che testimoniano il profondo legame tra i club della Serie BKT e le comunità che rappresentano, confermando il valore sociale e territoriale del campionato.

Una produzione televisiva da grandi eventi internazionali

I Playoff 2025/26 hanno rappresentato anche un importante salto di qualità sul fronte della produzione televisiva. Per la prima volta la post-season della Serie BKT è stata raccontata attraverso una dotazione addizionalerispetto alla produzione tradizionale, senza precedenti per la categoria:

· 2 Camere Gimbal

· 1 Camera a ottica lunga a controcamp e2 camere Super Slomotion

· 1 Drone

· Mezzo regia di ultima generazione, tra i più avanzati d’Europa

· Grafica Virtual e 3D

Una produzione concepita per offrire agli spettatori un’esperienza immersiva e coinvolgente, all’altezza dei grandi eventi internazionali. Anche in questo caso il pubblico ha risposto presente. La finale di ritorno ha infatti superato gli 800 mila spettatori di AMR (Ascolto nel Minuto Medio), dato che, aggregato al match di andata, porta l’ascolto complessivo vicino al milione e mezzo.

71,5 milioni di visualizzazioni: la Serie BKT conquista il Digitale

Se gli stadi sono stati il cuore pulsante dei playoff, il digitale ne ha amplificato il racconto. Attraverso contenuti esclusivi, backstage, emozioni, interviste, celebrazioni e immagini dal cuore degli eventi, i canali ufficiali della Lega B hanno accompagnato i tifosi in ogni momento della post-season. Il risultato è stato straordinario: 71,5 milioni di visualizzazioni complessive dall’inizio dei playoff. Solo nella giornata della finale di ritorno sono state registrate oltre 5 milioni di visualizzazioni su Instagram. Un dato, che conferma la capacità della Serie BKT di dialogare con pubblici differenti e con le nuove generazioni, estendendo l’esperienza ben oltre i novanta minuti di gioco. I playoff 2026 confermano una stagione all’insegna della crescita per tutti i canali digitali della Lega, che in aggregato hanno registrato un incremento di followers del 10%, raggiungendo un totale di 430 milioni di visualizzazioni.

I NUMERI DEL SUCCESSO PLAYOFF SERIE BKT 2025/26