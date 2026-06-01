Hellas Verona, Gilardino in pole per la panchina: incontro decisivo nei prossimi giorni

L’Hellas Verona accelera per la scelta del nuovo allenatore. Dopo la retrocessione in Serie B, il club gialloblù è al lavoro per individuare il tecnico a cui affidare il progetto della ripartenza e, al momento, il nome in cima alla lista resta quello di Alberto Gilardino.

Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, la dirigenza scaligera incontrerà l’ex tecnico del Genoa entro la fine della settimana per approfondire il progetto tecnico e valutare la possibilità di arrivare a un accordo.





Gilardino favorito su D’Aversa

Come sottolineato da Alfredo Pedullà, la candidatura di Gilardino ha preso quota negli ultimi giorni e sarebbe attualmente in vantaggio rispetto a quella di Roberto D’Aversa. Quest’ultimo, infatti, non sarebbe orientato a ripartire dalla Serie B nella prossima stagione, raffreddando di fatto l’interesse del club veneto.

Il Verona considera Gilardino il profilo ideale per guidare una squadra chiamata a lottare immediatamente per il ritorno nella massima serie, grazie all’esperienza maturata negli ultimi anni e alla capacità di lavorare con gruppi giovani e ambiziosi.

Resta viva la pista Baroni

Nelle valutazioni della società continua comunque a figurare anche Marco Baroni, protagonista della promozione e della successiva esperienza sulla panchina gialloblù.

L’eventuale ritorno dell’allenatore toscano dipenderà però da diversi fattori, tra cui l’aspetto economico e la disponibilità dello stesso tecnico ad affrontare un campionato di Serie B.

Verona, giorni decisivi

L’incontro con Gilardino potrebbe rappresentare un passaggio fondamentale per il futuro della panchina scaligera. L’obiettivo della società è definire al più presto la guida tecnica per iniziare la programmazione della nuova stagione e costruire una squadra competitiva in grado di puntare immediatamente alla promozione.